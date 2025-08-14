229 ทีมชู้ตสนั่นบาส 3 x 3หาดใหญ่ ภูเก็ต-เจ้าถิ่นประกาศศักดาแชมป์ สนาม 7
การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ TOA 3×3 All Thailand 2025 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันทั่วประเทศรวม 10 สนาม ตั้งเป้าหมายทำให้ได้ 2,000 ทีม ย่างเข้าสู่สนามที่ 7 จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์กีฬา และสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ โดยปีนี้เพิ่มเติมความยิ่งใหญ่ด้วยการเพิ่มรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เปิดเวทีให้กลุ่มนักบาสฯ ปัญญาชนขึ้นมาโดยเฉพาะ สนามนี้ได้รับเกียรติจาก นาย จิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าฯ จ. สงขลา เป็นประธานร่วมด้วย นายพิพัตน์ เสนาพิทักษ์กุล อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา, นางอุไรวรรณ จันลาภ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.สงขลา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี
ด้านการแข่งขันในสนามที่ 7 นี้ สมัครแข่งขันกัน ถึง 229 ทีม รวมนักกีฬากว่าหนึ่งพัน คน แข่งขันดุเดือดทุกรุ่นโดยในประเภทหญิง เจ้าถิ่น ลูกรัก Kick Off Academy สอนบาสเกตบอลชื่อดังของหาดใหญ่เอง มาแรงใน รุ่น 18 ปี โคจรมาเจอ นาบัว Group จากระนอง ทั้งคู่ สู้กันมัน และเจ้าถิ่นได้เฮคว้าแชมป์ไป สมใจของเชียร์ที่มาเชียร์กันลั่นสนาม แบบหวุดหวิด 12 -10 ส่วนรุ่น 14 ปีหญิง ซิกม่า บินมาจากกรุงเทพฯ ฟอร์มแรงไร้เทียมทาน บดลูกรัก Kick Off เจ้าถิ่น 14-10 โดย “น้องนีซ” สิริทิพย์ สังขทรัพย์ Center ร่างโย่ง คว้า MVP หญิง ของสนามนี้ ไปได้ด้วย
ขณะที่ทีมชาย ภูเก็ตวิทยาลัย มาดีเกินคาด เก็บไป 2 แชมป์ โดยรุ่น 14 ปี เฉือนสตรีทุ่งสง แชมป์ TOA สนามตรัง ไปสุดมัน 20-18 และรุ่น 18 ปี ก็พิชิต BM จาก นครฯ ที่ฟอร์มดี มาตลอดการแข่งขัน ไป 10 – 8 และ รวิดนัย อินทพัฒน์ โชว์ฟอร์มทะลุทะลวง เข้าเป็นไปวางใต้แป้นได้เหนือชั้น ทำให้รวิดนัย ได้รับการโหวตเป็น MVP ประเภทชายได้ด้วย ขณะที่รุ่นใหญ่ ประชาชนชาย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ไล่จากหลังกลับมาชนะ หมอกเรือปู 12-9 ได้อย่างเมามัน สรุปผลการแข่งขัน มีดังนี้
รุ่นประชาชน ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ KOLEK ชนะ The happy 88 สกอร์ 21-20, ชิงอันดับ 3 เดี๋ยวพาไปดูแลน ชนะ Loveaholic 10-4, , ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ Hatyai University A ชนะ หมอกเรือปู 12-9, ชิงอันดับ 3 Dino ชนะ Hatyai University B 20-18
รุ่น 23 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนจีนเฉียนหย่ง ชนะ ไม่ใช่กาว 6-3, ชิงอันดับ 3 Maralyn ชนะผ่าน, รุ่น 23 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ เล้งกระดูกหมูแซ่บ ชนะ DREM 21-19, ชิงอันดับ 3 Hatyai University ชนะ SKRU White 18-15
รุ่น 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ ลูกรัก KickOff A ชนะ สโมสรนาบัวกรุ๊ป 12-10, ชิงอันดับ 3 สโมสรโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน“ ชนะ ACDH 10-8, รุ่น 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ภูเก็ตวิทยาลัย B ชนะ BM 10-8, ชิงอันดับ 3 Brotherhood Junior ชนะ WCSZ 15-12
รุ่น 16 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ KS CLUB ชนะ สโมสรสวนหลวง 14-12, ชิงอันดับ 3 ท่าศาลาประสิทธิ์ A ชนะ ท่าศาลาประสิทธิ์ B 21-12, รุ่น 16 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ ร่มรื่นบนลานเมือง A ชนะ Yorsor 15-10, ชิงอันดับ 3 KS CLUB ชนะ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี 11-9
รุ่น 14 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ SIGMA ชนะ ลูกรัก KickOff A 14-10, ชิงอันดับ 3 SATIT PSU ชนะ ท่าศาลาประสิทธิ์ C 8-2, รุ่น 14 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ ภูเก็ตวิทยาลัย ชนะ สตรีทุ่งสง 20-18, รอบชิงอันดับ 3 ขจรเกียรติศึกษา ชนะ แสงทองวิทยา 10-8
รุ่น 12 ปี Mixed รอบชิงชนะเลิศ DEK TRANG ชนะ My home Phuket 18-13, ชิงอันดับ 3 โรงเรียนจีนเฉียนหย่ง ชนะ สโมสรเบตงวีระราษฎร์ 14-9
รางวัล MVP นักกีฬาหญิงประจำการแข่งขัน ได้แก่ สิริทิพย์ สังขทรัพย์ จากทีม SIGMA , ชาย ได้แก่ รวิดนัย อินทพัฒน์ จากทีม ภูเก็ตวิทยาลัย B
สำหรับสนามที่ 8 TOA 3 x 3 All Thailand จะบุกไปที่ ศูนย์ การค้า Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคมนี้