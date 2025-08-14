ธอส. ใจดีหนุนลอนเทนนิส 10 ล้านบาท จัด G H BANK ITF World พัฒนา-สร้างอาชีพ
นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยที่ 2 เปิดเผยว่า ในการพัฒนากีฬาเทนนิสของประเทศไทยนั้น มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมาก และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ล่าสุด สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จำนวน 10 ล้านบาท
สมาคมฯ วางแผนใช้งบประมาณที่ได้รับจาก ธอส. นำไปจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ และเทนนิสอาชีพนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก ภายใต้การรับรองของ สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) เพื่อเป็นเวทีสำคัญให้นักกีฬาไทยได้แข่งขันกับต่างชาติ ได้สร้างอันดับโลก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากเหมือนกับการเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศ
“ในนามของนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ผมขอขอบคุณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนากีฬาเทนนิสในประเทศไทย โดยรายการที่ ธอส. ให้การสนับสนุนในระดับเยาวชน ก็เป็นรากฐานที่สำคัญ ส่วนรุ่นทั่วไปเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของนักกีฬาในการใช้กีฬาเทนนิสก้าวสู่กีฬาอาชีพด้วย” นายสุชัย กล่าว
การแข่งขันระดับเยาวชน ที่ ธอส. ให้การสนับสนุนคือ รายการ G H BANK ITF Juniors World Tennis Tour 2025 ซึ่งกำลังแข่งขัน ส่วนรายการอาชีพคือ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ มีการชิงเงินรางวัล รวม 6 รายการอยู่ที่ประมาณ 5 ล้านบาท โดยใช้ชื่อว่า G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 จัดระหว่างวันที่ 17 ส.ค. – 7 ก.ย. 2568 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม และการแข่งขัน ธอส. – เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 85 ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 20 ก.ย. – 2 ต.ค.นี้