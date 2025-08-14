โชติรินทร์ โค่นมือวาง 2 ทะลุตัดเชือก พี่น้อง พันธราธร ฉลุยหวด G H BANK
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการ G H BANK ITF Juniors World Tennis Tour 2025 (จี เอช แบงก์ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025) สัปดาห์ที่ 2 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม เป็นรอบเมนดรอว์วันที่สี่
“น้องเบียร์” โชติรินทร์ แก้วก่า นักหวดเยาวชนทีมชาติไทย มือวางอันดับ 11 ของรายการ ระเบิดฟอร์มเก่งออกมาโค่น “นานาโยะ วาดะ” นักหวดญี่ปุ่น มือวางอันดับ 2 ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ โดย โชติรินทร์ เอาชนะด้วยสกอร์ 7-5 และ 6-4 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบกับ ปารมี ทัดแก้ว มือวางอันดับ 5 ซึ่งเป็นเยาวชนทีมชาติเช่นกัน
ขณะที่ประเภทชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ สองพี่น้องตระกูล “พันธราธร” คว้าชัยได้ทั้งคู่ โดย “พุฒิ” คุณานันท์ พันธราธร มือวางอันดับ 1 เอาชนะ อู๋ จุนเจ๋อ มือวางอันดับ 9 จากจีน ได้แบบขาดลอย 6-1, 6-2 ในขณะที่ “ไพน์” ธรรม์ พันธราธร มือวางอันดับ 3 เอาชนะ กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน มือวางอันดับ 11 ด้วยสกอร์ 6-3, 7-5
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ธฤตา หงษ์หยก (วาง 1) ชนะ ณัฐลียา ชาลินสกี้ (วาง 8) 6-3, 6-3 ปวีณอร นวลศรี ชนะ ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ (วาง 6) 6-3, 6-2 ปารมี ทัดแก้ว (วาง 5) ชนะ พิชญาภัค ศรีมุกข์ 6-1, 7-5
ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ริว โกฏิกุล (วาง 6) ชนะ ลุค เจี๋ย ซีโห (วาง 4-สิงคโปร์) 6-3, 6-2 หลี่ หยานหง (วาง 2-จีน) ชนะ คุราโนะสุเกะ ซูซูกิ (ญี่ปุ่น) 6-1, 6-2