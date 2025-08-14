ไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลกที่เยอรมนี
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมบางกระปิ ชั้น 11 โรงแรมแคนทารี เฮ้าส์ รามคำแหง 42 นายสัณหณัฐ สีจำปี นายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย เป็นประธานการแถลงข่าวการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก ครั้งที่ 25 (The 25th World Transplant Games, 2025) โดยมี นางสาวฐปนีย์ โสภณ เลขาธิการสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย และ อ.นพ.ณัฐพัชร์ เขมวรวงศ์ ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อาจารย์แพทย์ประจำทีมชาติไทยในครั้งนี้ และผู้สนับสนุนในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก ครั้งที่ 25 ดังนี้
ตามที่สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก 2025 (World Transplant Games 2025) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 24 สิงหาคม ที่เมืองเดรสเดรน ประเทศเยอรมนี ในการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก ครั้งที่ 25 มีนักกีฬาจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,500 คน จากกว่า 50 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ชิงชัยกันใน 17 ชนิดกีฬาด้วยกัน
ในการแข่งขันชิงชัยในครั้งนี้ คณะนักกีฬามีจำนวนทั้งสิ้น 26 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์แพทย์ประจำทีม พยาบาลประจำทีม ตัวแทนหัวหน้าผู้ฝึกสอน และนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย 23 ท่าน ร่วมลงแข่งขันทั้งสิ้น 135 รายการแข่งขันโดยตั้งเป้าหมายเหรียญทองที่ 16 เหรียญ ทั้งนี้ผลงานของสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยในกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลกครั้งก่อนหน้า นักกีฬา 34 คนจากประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าอันดับที่ 4 ของโลกมาครองได้จากทั้งหมด 54 ประเทศ โดยทำได้ 39 เหรียญทอง และเป็นอันดับ 1 ของทวีปเอเชียอีกด้วยซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะของไทยที่มีศักยภาพในการแข่งขันกีฬาในระดับโลกอย่างทัดเทียม
สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางและผู้นำกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะในภูมิภาคเอเชีย (Transplant Sport Hub of Asia) เรามีความพร้อมในด้านมาตรฐาน องค์ความรู้ นักกีฬา สถานที่ และรวมถึงประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวจึงเหมาะสมสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ไปพร้อมกัน