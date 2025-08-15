ฟุตบอลหญิงไทยซ้อมต่อเนื่อง เตรียมดวลเมียนมา ตัดเชือกศึกอาเซียน
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่สนาม VIN 1 เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขัน ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2025 (ASEAN Women’s MSIG Serenity Cup 2025) รอบรองชนะเลิศ พบกับ เมียนมา ในวันที่ 16 สิงหาคม นี้
การฝึกซ้อมครั้งนี้ “ฟูโตชิ อิเคดะ” หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น นำทัพติวเข้ม โดยเน้นไปที่การขึ้นเกมรุกเพื่อเข้าทำประตู และการยืนตำแหน่งในเกมรับ รวมถึงการป้องกันจังหวะโต้กลับ ซึ่งใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
ก่อนการฝึกซ้อม ปวริษา หอมยามเย็น ผู้รักษาประตูจากสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ผลงานในรอบแบ่งกลุ่มหนูค่อนข้างพอใจ เพราะในทีมเรามีน้องๆหน้าใหม่กันเยอะ แต่ทุกคนฝึกซ้อมกันมาอย่างดี ส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของทีมและลงสนามทั้งสามนัดที่ผ่านมา หลังจากนี้จะตั้งใจซ้อมเหมือนเดิมเพื่อเป็นแรงผลักดันของตัวเอง
“เมียนมาคู่แข่งในรอบรองฯของเราเป็นทีมที่มีการเล่นเพรสซิ่งที่ดี รวมถึงมีลูกโต้กลับที่ดี พวกเขาถือเป็นทีมที่ดีเลย แต่เรามีเวลาอีกสองวันก่อนเล่นรอบรองชนะเลิศ เราต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุด หนูคิดว่าเกมรับของเราต้องเพิ่มเรื่องการสื่อสารกันให้มากขึ้น คอนเซปต์ที่ทางโค้ชอิเคดะเน้นในส่วนของตำแหน่งผู้รักษาประตูคือให้ช่วยซัพพอร์ตเพื่อนในแดนหลังคะ เป้าหมายหลังจากนี้เราจะต้องโฟกัสไปทีละแมตช์ เราต้องเล่นในเกมที่จะเจอกับเมียนมาให้ดีก่อน เพื่อที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้ ฝากแฟนบอลชาวไทยช่วยเชียร์พวกเราในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ด้วย”
โปรแกรมนัดต่อไปของ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2025 รอบรองชนะเลิศ พบกับ เมียนมา ณ ลัช ไช สเตเดียม ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 HD, AIS PLAY, BG Sports, True Visions Now, เพจ FA Thailand, Thai Women’s Football และ Youtube ช้างศึก