ลู่นานาชาติ แทร็ค เอเชีย คัพ คึกคัก นักปั่น 28 ทีมจาก 15 ชาติร่วมชิงชัย
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (เอซีซี), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (เอซีเอฟ) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี, การกีฬาแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2025” ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม ที่เวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ให้มีการบรรจุลงปฏิทินการแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับ Class 1 เรียบร้อยแล้ว การแข่งขันจักรยานประเภทนานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2025” มีทีมเข้าร่วมชิงชัยมากถึง 28 ทีมจาก 15 ประเทศ ทั้งระดับทีมชาติและทีมสโมสร ประกอบด้วย เกาหลีใต้ 6 ทีม ได้แก่ ทีมแอลเอ็กซ์ ไซคลิง, ทีมอุลซาน, ทีมซังจู ซิตี้ ไซคลิง, ทีมเคเอสพีโอ โปรเฟสชั่นนอล (วูแมน), ทีมเคเอสพีโอ โปรเฟสชั่นนอล ไซคลิง, ทีมบูชอน ไฮสกูล / มาเลเซีย 5 ทีม ได้แก่ ทีมชาติมาเลเซีย, ทีมเอ็มเอ็นซีเอฟ, ทีมเอ็มเอสเอ็น, ทีมอาซิซุล, ทีมสหพันธ์จักรยานรัฐเซลังงอร์ / อินโดนีเซีย 3 ทีม ได้แก่ ทีมชาติอินโดนีเซีย, ทีมการูด้า ดีเวลอปเม้นต์, ทีมอินโดนีเซีย รายา / ไต้หวัน 2 ทีม ได้แก่ ทีมชาติไต้หวัน, ทีมเอ็นเอสทีซี ซินจู / อุซเบกิสถาน 2 ทีม ได้แก่ ทีมสหพันธ์จักรยานอุซเบกิสถาน, ทีมนามานกัน นอกจากนี้ก็มี ทีมเขตปกครองพิเศษฮ่องกง, ทีมชาติคาซัคสถาน, ทีมชาติซาอุดิอาระเบีย, ทีมชาติสิงคโปร์, ทีมชาติลัตเวีย, ทีมชาติออสเตรเลีย, ทีมเขตปกครองพิเศษมาเก๊า, ทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ทีมสหพันธ์จักรยานอินเดีย และทีมชาติไทย คาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คน
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติครั้งนี้ สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ลงทะเบียนกับ UCI ในระดับ Class 1 ซึ่งมีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อเป้าหมายในการควอลิฟายโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลีส ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการได้สิทธิ์ไปแข่งขันในระดับเนชั่นส์ คัพ และ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์ นอกจากนี้การที่มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งไทยและต่างประเทศจำนวน 28 ทีมจาก 15 ประเทศ นับว่ามากเป็นประวัติการณ์ บรรดานักกีฬาเหล่านี้ก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ร้านของฝาก สินค้า OTOP ก็จะขายดี พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันนักกีฬาก็จะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะดำเนินการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel เผยแพร่ออกไปทั่วโลก
ด้านนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกันกับสมาคมกีฬาจักรยานฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ตนก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ขณะเดียวกันทางจังหวัดสุพรรณบุรีก็เตรียมกิจกรรมการนำนักกีฬาไปท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญ ๆ เช่น อุทยานมังกรสวรรค์, วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร, หอคอยบรรหาร-แจ่มใส, ตลาดสามชุก เป็นต้น โดยบางสถานที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่แค่โชว์ไอดีการ์ดก็สามารถเข้าชมได้ฟรี สำหรับการจัดการแข่งขันจักรยานนานาชาติครั้งนี้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของจังหวัดสุพรรณบุรีในการได้รับเลือกให้เป็น “เมืองกีฬา” หรือ Sport City ซึ่งนอกจากจะมีสนามแข่งขันกีฬาที่มีความพร้อมแล้ว ในส่วนของบุคลากรทั้งบุคลากรจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้ร่วมจัดการแข่งขันก็มีความพร้อมเช่นเดียวกัน
นายพิริยะ กล่าวต่อไปว่า ในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ และ พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมฯ ที่ได้พิจารณาให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานประเภทนานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2025” ประโยชน์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะได้รับนอกเหนือจากการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คึกคักแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ รักการเล่นกีฬา ซึ่งจะเสริมสร้างร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง และห่างไกลจากยาเสพติด ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเข้ามาร่วมชมร่วมเชียร์นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้ ที่สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ให้การต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยไมตรีจิต
สำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ค เอเชีย คัพ 2025” ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้ ที่เวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี แข่งขันเวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน ส่วนพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 28 สิงหาคม เวลา 15.00 น. ได้รับเกียรติจาก นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel ตลอดการแข่งขัน