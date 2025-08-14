‘คุณหญิงปัทมา’ ร่วมยินดีมาเลเซียในโอกาสวางศิลาฤกษ์โอลิมปิกเฮาส์มูลค่า 93 ล้านริงกิต
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมบอร์ ร่วมยินดีกับมาเลเซีย ในโอกาสวางศิลาฤกษ์ “โอลิมปิกเฮาส์” สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของสภาโอลิมปิกมาเลเซีย ซึ่งมีมูลค่า 93 ล้านริงกิต โดยจะศูนย์กลางสำหรับสมาคมกีฬาระดับชาติ รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นด้านโอลิมปิกของมาเลเซีย
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก ร่วมแสดงความยินดีกับประเทศมาเลเซีย ในโอกาสวางศิลาฤกษ์ “โอลิมปิกเฮาส์” ทั้งนี้ คุณหญิงปัทมา ร่วมกับ นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ประธานในงาน ทำพิธีเปิดการก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของสภาโอลิมปิกมาเลเซีย ที่บูกิตจาลิล โดยโครงการนี้ใช้งบประมาณ 93 ล้านริงกิต ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางสำหรับสมาคมกีฬาระดับชาติ รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นด้านโอลิมปิกของมาเลเซีย
คุณหญิงปัทมา กล่าวว่า ในฐานะไอโอซีเมมเบอร์ ดิฉันเชื่อเสมอในพลังของกีฬา ที่สามารถก้าวข้ามพรมแดน เปลี่ยนแปลงชีวิต และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคม การได้เห็นความสำเร็จของโครงการโอลิมปิกเฮาส์ ภายใต้การนำของ ดร.นอร์ซา ซากาเรีย ถือเป็นเรื่องน่าชื่นชมยิ่ง นี่ไม่ใช่เพียงแค่โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แต่เป็นการประกาศเจตนารมณ์ของชาติ ที่ตั้งอยู่บนความสามัคคี ความยั่งยืน และความเชื่อร่วมกันในศักยภาพไร้ขีดจำกัดของกีฬา
ในโอกาสนี้ คุณหญิงปัทมา ยังได้แสดงความยินดีกับนายอันวาร์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) สำหรับความพยายามอย่างโดดเด่นในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา “ดิฉันประทับใจอย่างยิ่งในภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย จนสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง 2 ประเทศได้สำเร็จ” คุณหญิงปัทมา กล่าว
นอกจากนี้ คุณหญิงปัทมา ยังยกย่อง นางฮันนาห์ โหย่ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬา ของมาเลเซียว่า ใช้กีฬาเป็นเวทีในการเสริมพลังให้เยาวชน สร้างอัตลักษณ์ของชาติ และเป้าหมายร่วมกัน พร้อมทั้งชื่นชม ภาวะผู้นำที่มั่นคง ของ ดร.นอร์ซา ในการปรับบทบาทขององค์กรกีฬาระดับชาติใหม่