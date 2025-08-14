ทรี-ฝ้าย คว้าอันดับ 1 ชู้ตติ้ง ลิ่วรอบรองฯ เปตองเวิลด์เกมส์
“ทรี” รัชตะ คำดี และ“ฝ้าย” นันทวัน เฟื่องสนิท สองนักเปตองไทย ผ่านเข้ารอบ 4 คนสุดท้ายในมหกรรมกีฬาเวิลด์เกมส์ ครั้งที่ 12 เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
การแข่งขันประเภทชู้ตติ้ง ชาย-หญิง “ทรี” รัชตะ คำดี และ“ฝ้าย” นันทวัน เฟื่องสนิท ทำผลงานมาเป็นอันดับ 1 ทั้งคู่ ผ่านเข้าสู่รอบ 4 คนสุดท้ายต่อไป
รอบรองชนะเลิศ จะแข่งในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2568
