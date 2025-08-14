กระดานโต้คลื่นคว้ารองแชมป์เอเชีย พร้อมโควต้าลุย อชก. 4 ที่นั่ง
นักกีฬากระดานโต้คลื่นไทย คว้า 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นชิงแชมป์เอเชีย ระหว่างวันที่ 3-13 สิงหาคม ที่ประเทศอินเดีย และคัดเลือกนักกีฬาลุยเอเชี่ยนเกมส์ 2026
ผลงานนักกีฬาไทยมีดังนี้
ประเภทบุคคล
โอเพ่นชาย
ณัฐกร แซ่เอี่ยว – อันดับ 13
ติณณ์ จอนห์สัน, รามิล อารมณ์ชื่น – อันดับ 33
โอเพ่นหญิง
อิสเบล เฟ ฮิค – อันดับ 3 (เหรียญทองแดง)
จิราพัส จุลสุคนธ์ – อันดับ 10
มาธิญา แอชลีย์ โฮล์มเบิร์ก – อันดับ 19
รุ่น 18 ปีชาย
ติณณ์ จอนห์สัน, รามิล อารมณ์ชื่น – อันดับ 13
กวินท์ ยานด์เคอ – อันดับ 19
รุ่น 18 ปีหญิง
อิสเบล เฟ ฮิค – อันดับ 3 (เหรียญทองแดง)
จิราพัส จุลสุคนธ์, มาธิญา แอชลีย์ โฮล์มเบิร์ก – อันดับ 7
ประเภททีม
ทีมชาย – อันดับ 10
ณัฐกร แซ่เอี่ยว
ติณณ์ จอนห์สัน
รามิล อารมณ์ชื่น
ทีมหญิง – อันดับ 3 (เหรียญทองแดง)
อิสเบล เฟ ฮิค
จิราพัส จุลสุคนธ์
มาธิญา แอชลีย์ โฮล์มเบิร์ก
ทีม 18 ปีชาย- อันดับ 6
ติณณ์ จอนห์สัน
รามิล อารมณ์ชื่น
กวินท์ ยานด์เคอ
ทีม 18 ปีหญิง- อันดับ 2 (เหรียญเงิน)
อิสเบล เฟ ฮิค
จิราพัส จุลสุคนธ์
มาธิญา แอชลีย์ โฮล์มเบิร์ก
Aloha Cup – อันดับ 4
ณัฐกร แซ่เอี่ยว
กวินท์ ยานด์เคอ
อิสเบล เฟ ฮิค
มนธิตา ณ ตะกั่วทุ่ง
สรุปคว้าโควต้าเอเชี่ยนเกมส์ 2026 จำนวน 4 ที่นั่ง (โอเพ่นชาย 2, โอเพ่นหญิง 2)