ส่งนักกีฬาเคอร์ลิงไทยลุยศึก เอเชียน เคอร์ลิง คลับ ที่เกาหลีใต้
สมาคมกีฬาเคอร์ลิงแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเคอร์ลิงทีมผสม รายการ Asian Curling Club Championship 2025 ที่เมืองอึยซอง ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 15–17 สิงหาคม 2568
ภายใต้นโยบายของ ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา นายกสมาคมฯ ที่มุ่งสนับสนุนให้นักกีฬาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเตรียมความพร้อมก่อนศึกชิงแชมป์โลกเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้
รายชื่อนักกีฬามีดังนี้
Bangkok 1
• นายประเวศ แก้วจีน
• นางสาววรรณวิสาข์ ปัญญาเนรมิตดี
• นางสาวณัฐธิดา คัมภีรกิจ
• นายพงษ์ศักดิ์ มหัทธนสกุล
• นางสาวศุภกาญจน์ แก้วมรกต
Bangkok 2
• นางสาวกัญญา ณัฐชาณรงค์
• นายณัฎฐ บุณยาภรณ์
• นางสาวพิชญธิดา เจ้าทรัพย์
• นายธีร์กวิน เจียรธีรวิทย์
• นายองอาจ มณีเนตร
Junior Team (ร่วมเดินทางไปฝึกซ้อม)
• นางสาวพาร์ เทียนทอง