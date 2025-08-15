มาสด้าประกาศสนับสนุนสวาทแคทต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เปิดตัวสโมสรฯ นักเตะ ชุดแข่งขัน พร้อมลุยศึกไทยลีก
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม มาสด้าประกาศผลักดันวงการฟุตบอลไทยสู่ความยั่งยืนให้การสนับสนุนสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 พร้อมร่วมงานเปิดตัวสโมสรฯ นักกีฬา ผู้สนับสนุนและชุดแข่งขันในฤดูกาล 2025/26 ภายใต้ธีม “SWATCAT REBORN เริ่ม ลุย ใหม่” ตั้งเป้าคว้าอันดับดีที่สุด พร้อมคว้าชัยชนะส่งความสุขคืนสู่แฟนบอลทั่วประเทศและชาวโคราช ภายในงานฯ ยังได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารสโมสรฯ ผู้สนับสนุน และแฟนคลับ เข้าร่วมงานกันอย่างหนาแน่น ภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคัก แสดงถึงความพร้อมเพื่อลุยศึกการแข่งขันนัดแรกที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2568 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แนวทางการดำเนินธุรกิจของมาสด้า ไม่ใช่เพียงแค่การผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในทุกมิติและพร้อมส่งมอบความสุขให้กับผู้คน ดังนั้น การเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี จึงสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการขับเคลื่อนพันธกิจ ด้านความยั่งยืนของโลก ผู้คน และสังคม ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งกีฬาฟุตบอล ถือเป็นหนึ่งในพลังเป็นหนึ่งเดียวของสังคมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้ในวงกว้าง มาสด้าเชื่อว่าการสนับสนุนกีฬาไม่ใช่เพียงการช่วยพัฒนานักกีฬาอาชีพเท่านั้น แต่ยังเป็นการสนับสนุนเยาวชนและผู้ที่มีความฝัน สร้างโอกาส เพื่อแสดงศักยภาพ เรียนรู้วินัย ทำงานเป็นทีม และเติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยแนวคิดนี้ มาสด้าจึงยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างแรงบันดาลใจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของให้กับผู้คน สร้างสรรสังคม และผลักดันศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลก ผ่านพลังของกีฬาและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลา 13 ปี ที่มาสด้าให้การสนับสนุนสวาทแคท เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย แต่นั่นคือความท้าทายของเราทุกคน เพราะการจะนำมาซึ่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ต้องผ่านการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไป คือ หัวใจของการเป็นนักสู้ Challenger Spirit ของทีมสวาทแคท และแรงสนับสนุนที่ล้นหลามจากแฟนบอลทุกคนที่ส่งกำลังใจส่งเสียงเชียร์ตลอดการแข่งขัน เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ในปีนี้ก็เช่นเดียวกับที่ผ่านมา มาสด้าจะยังคงให้การสนับสนุนสโมสรฯ อย่างเต็มที่ในทุกด้าน เพราะเราเชื่อว่า ฟุตบอล ไม่ได้เป็นเพียงแค่กีฬา แต่คือพลังบวกที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้แข็งแกร่ง สร้างแรงบันดาลใจและความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศ รวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่เส้นทางของนักกีฬาอาชีพ และที่สำคัญคือการยกระดับวงการฟุตบอลไทยให้ก้าวสู่เวทีนานาชาติต่อไป
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี กล่าวว่า ฤดูกาลที่ผ่านมา เป็นฤดูกาลแรกที่กลับขึ้นมาอยู่บนไทยลีก 1 เราได้เรียนรู้ถึงขีดจำกัด ข้อดี และข้อด้อยของทีม เราได้ตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของแฟนบอล ในปีนี้ สโมสรฯ จึงมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ ทั้งนักเตะไทย และต่างชาติ ตลอดจนการเปลี่ยนหัวหน้าผู้ฝึกสอน อย่าง “โค้ชหระ” ซึ่งเป็นโค้ชคนไทยที่มีคุณภาพ ดีกรีโค้ชเยาวชนทีมชาติไทย ที่จะร่วมผนึกกำลังเข้าสู่การเดินทางครั้งใหม่ของสวาทแคท ในส่วนของฝ่ายบริหาร ทุกคนพร้อมสนับสนุนทีมในทุก ๆ ด้าน อย่างเต็มที่ เพราะผมรเชื่อว่าการแข่งขันในลีกสูงสุดไม่ใช่เรื่องง่าย และเราก็ผ่านประสบการณ์มาแล้ว ทำให้เรามีความระมัดระวังมากขึ้นในทุกมิติ เตรียมพร้อมทุกอย่างให้สมบูรณ์มากที่สุด ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทีมทุก ๆ ภาคส่วน ที่อยู่เคียงข้างทีมสวาทแคท ที่สำคัญก็คือพลังของแฟนบอลสวาทแคทที่คอยส่งเสียงเชียร์สนับสนุนทีมมาโดยตลอด
สำหรับไฮไลท์สำคัญของงานฯ ในปีนี้ คือการเปิดตัวทีมนักกีฬา และชุดแข่งขันใหม่สำหรับฤดูกาล 2025/26 ที่ออกแบบโดย บริษัท โวลท์ เอนเนอร์จี แวร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดออกกำลังกายมาตรฐานระดับสากล ที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับสโมสรฯ เป็นปีที่สาม ซึ่งชุดแข่งในปีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก แผนที่โคราชจีโอปาร์ค ซึ่งเป็นอุทยานธรณีระดับโลกที่ผสมผสานกับเอกลักษณ์ของจังหวัด เพื่อสะท้อนถึง พลังจากผืนแผ่นดินโคราชที่หล่อหลอมความแข็งแกร่งของทีมสโมสร และภาพเขียนสีโบราณอายุกว่า 4,000 ปี ณ เขาจันทร์งาม แหล่งศิลปะถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์เพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมา สะท้อนให้เห็นถึง รากเหง้า อัตลักษณ์ และจิตวิญญาณของชาวโคราช นำมาสู่การออกแบบลวดลายสุดล้ำบนเสื้อแข่งขันประจำ ฤดูกาล 2025/26
รายชื่อนักฟุตบอลสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ฤดูกาล 2025/26 ภายใต้การคุมทีมของ นายอิสระ ศรีทะโร หรือ โค้ชหระ หัวหน้าผู้ฝึกสอน และกัปตันทีม นายเมธี ทวีกุลกาญจน์ ผู้จัดการทีมฯ มีดังต่อไปนี้
พัชรพงษ์ ประทุมมา, ธนภัทร์ วะรงค์, บาห์ บิล อาบูซ่า มามาดู, สิทธิโชค ภาโส, เดยัน เมเลก, วิคเตอร์ มาร์ติเนซ, ธนินนัทธ์ อธิศราวรเมศร์, เอลสัน ควินซี่ ฮูอี, เดอนี่ โปล คูณ ดาร์เบอเล่ย์, ณฐภพ แก้วกลาง, ฮิโรทากะ มิตะ, วรภพ ทวีสุข, บุคฆอรี เหล็มดี, อนุรักษ์ มุ่งดี, นพพล ละครพล, รัฐศาสตร์ บังสูงเนิน, ณัฐวุธ เจริญบุตร, พงศกร หาญรัตนะ, เดนนิส มูริลโล่, พนธกร หาญรัตนะ, ชิษณุพงศ์ พิมพ์สังข์, จักรพงษ์ แสนมะฮุง, ปัณณทัต เปรมปรีด์, พิณณวัฒน์ ผลสว่าง, อชิรวิชญ์ นัดสันเทียะ, เวนเดล มัทเธอุส, ธณชัย หนูราช, พิทวัส จีนไทย, เนนาด ลาลิช, พีระภัทร ผลสว่าง, อนุศักดิ์ ใจเพชร, ณรงค์ศักดิ์ เพชรนอก, สรวิศ สีฟ้า และ นพกร กันหาบาง
“ผมขอขอบคุณสโมสรฯ ที่เปิดโอกาสมาสด้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยสร้างประสบการณ์ความสุข เฉกเช่นเดียวกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจของมาสด้า นั่นคือ ความสุขขับเคลื่อนชีวิต ผมขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่าน ที่ให้ความศรัทธากับทีมของเราตลอดมา” นายธีร์ กล่าว
พร้อมกันนี้ เพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้ามาสด้าและแฟนคลับที่ให้การสนับสนุนมาสด้าและสโมสรฯ มาตลอดระยะเวลา 13 ปี มาสด้าขอเชิญชวนลูกค้าร่วมเล่นเกมส์เพื่อลุ้นรับบัตรเข้าชมการแข่งขันนัดแรก ระหว่าง นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี และชลบุรี เอฟซี ในวันเสาร์ที่ 16 ส.ค. 68 บนหน้าเพจ Mazda official Facebook ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี 50 ท่าน (รางวัลท่านละ 2 ใบ) ในวันศุกร์ที่ 15 ส.ค. 68 เวลา 19:00 น. ซึ่งลูกค้าผู้โชคดีสามารถสแกนรับบัตรเข้าชมการแข่งขัน ได้ที่บูธรถยนต์มาสด้า ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งแต่เวลา 17:30 น. เป็นต้นไป โดยลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Mazda official Facebook