ไอซ์ฮอกกี้ไม่หวั่นคู่แข่งโอนสัญชาติ มั่นใจแกร่งพอคว้าทองซีเกมส์
ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทีมฮอกกี้นำแข็งไทย ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงของไทย ยังคงเตรียมทีมเพื่อให้พร้อมสำหรับการเข้าร่วมศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทย ระหว่าง 9-20 ธันวาคม โดยนอกจากการฝึกซ้อมแล้ว ยังเข้าโปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแรงทางกล้ามเนื้อ ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องโภชนาการกีฬา และจิตวิทยากับนักกีฬาด้วย
ม.ล.กฤษฎา ยังเผยด้วยว่า ในศึกซีเกมส์ครั้งที่ 33 ทีมอย่าง มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี เพื่อหวังจะเอาชนะไทย โดยเฉพาะอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีการนำเข้านักกีฬาต่างชาติฝีมือดีเข้ามาเสริมทีม อย่างไรก็ตามสมาคมมีความเชื่อมั่นในขุมกำลังผู้เล่นไทย ซึ่งมีทั้งซีเนียร์มากประสบการณ์ บวกกับความสดกระหายของผู้เล่นหน้าใหม่ และดาวรุ่งผสมผสานกัน ยังมีศักยภาพดีพอที่จะสู้กับทีมต่างๆ ได้ ซึ่งสมาคมยังหวังที่จะคว้าทั้ง 2 เหรียญทอง ที่มีชิงชัยในซีเกมส์ 2025