เกษตรศาสตร์เปิดตัวพร้อมสู้ศึกไทยลีก2 โค้ชใหม่ มั่นใจจบท็อป 6 ลุ้นล่าตั๋วเลื่อนชั้น
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสร “นาคามรกต” เกษตรศาสตร์ เอฟซี เตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันบีวายดี ซีล5 ลีกสอง (ไทยลีก2) ฤดูกาล 2025/26 ที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม โดยมี นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ มก. และนายกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์ ผู้บริหารสโมสรเกษตรศาสตร์ เอฟซี ร่วมแถลง
นายกุลวุฒิ กล่าวว่า ปีนี้ทีมคำขวัญคือ “One For All-All For One” เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน แนวทางของสโมสรในปีนี้จะพยายามเน้นในเรื่องของการใช้บุคลากรม.เกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะนักฟุตบอลที่เป็นนิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้ได้พัฒนาไปสู่การเป็นนักเตะอาชีพ นอกจากนี้ยังเน้นย้ำเรื่องของความถูกต้องและการเล่นด้วยน้ำใจนักกีฬา เพื่อเป้าหมายในการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ให้สโมสรในการเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในลีกสูงสุดให้ได้
ด้าน “โค้ชใหม่” นายสันติ ไชยเผือก หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า ความพร้อมเราซ้อมกันมา 6 สัปดาห์ มีความพร้อมในทุกตำแหน่งแล้ว เป็นปีที่รู้สึกว่ามีความพร้อมมากที่สุด ขอบคุณผู้บริหารที่อนุมัติในการเสริมทัพมาโดยตลอด จะตอบแทนความไว้วางใจ เป้าหมายของตนจะพาเกษตรศาสตร์ทำอันดับให้ดีกว่าปีที่แล้ว นั่นหมายถึงการจบท็อป 6 เพื่อลุ้นเพลย์ออฟเลื่อนชั้นเป็นอย่างน้อย
สำหรับเกษตรศาสตร์ เอฟซี ฤดูกาลที่ผ่านมาจบอันดับ 7 ของตารางชวดโอกาสเข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟลุ้นเลื่อนชั้นอย่างน่าเสียดาย โดยในปีนี้ได้เสริมทัพในตำแหน่งผู้เล่นต่างชาติ ได้แก่ อิสมาอิล แซสซี่ กองหน้าชาวฝรั่งเศส, อี แจยอง กองหลังจากเกาหลีใต้ และสเตเวีย มิคุนิ กองหลังจากญี่ปุ่น รวมถึงนักเตะไทยอย่าง เสกสิทธิ์ ศรีใส กัปตันทีม, อัครวินทร์ สวัสดี, ชยพล ทรัพย์มา และพัชรพล อินทนี เป็นต้น