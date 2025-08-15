วอลเลย์บอลสาวไทยตั้งเป้าเข้ารอบ16ทีมศึกชิงแชมป์โลก
ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชอ๊อต” นายเกียรติพงษ์ รัชตะเกรียงไกร เดินหน้าเก็บตัวฝึกซ้อมเข้มข้นเพื่อเตรียมพร้อมศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม–7 กันยายน 2568 แข่งขันใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, นครราชสีมา, ภูเก็ต และเชียงใหม่
“โค้ชอ๊อต” นายเกียรติพงษ์ เปิดเผยความพร้อมของทีมก่อนศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ว่า ขณะนี้เหลือน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น สภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬาทุกคนอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บ และมีความมุ่งมั่นอย่างสูงที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดตามเป้าหมายที่วางไว้คือผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายให้ได้ โดยทีมได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี โดยเฉพาะสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพด้านเทคนิคของนักกีฬาแต่ละคนดีขึ้นตามไปด้วย ทีมจะเน้นโฟกัสรายละเอียดการเล่นมากขึ้น ทั้งในส่วนของการเสิร์ฟ, การรับเสิร์ฟ, การรับบอลตบ และการสกัดกั้น ซึ่งเป็นจุดที่ต้องทำอย่างละเอียดเป็นพิเศษเพื่อรับมือกับคู่แข่งในกลุ่มเอ ทั้งอียิปต์, สวีเดน และเนเธอร์แลนด์
“โค้ชอ๊อต” กล่าวต่อว่า ข้อมูลสถิติของคู่แข่งจากรายการเนชั่นส์ ลีก ที่ผ่านมาได้ถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้การแข่งขันอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนจะถือเป็นบททดสอบสำคัญเพื่อประเมินความพร้อมของทีม และจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตัดตัวผู้เล่นให้เหลือ 14 คนสุดท้ายสำหรับศึกชิงแชมป์โลกด้วย
สำหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ไทยอยู่กลุ่มเอ ร่วมกับ อียิปต์, สวีเดน และเนเธอร์แลนด์ โดย 2 ทีมแรกของกลุ่มจะผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย โปรแกรมรอบแรก ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก วันที่ 22 สิงหาคม ไทย พบ อียิปต์ เวลา 20.30 น. / วันที่ 24 สิงหาคม ไทย พบ สวีเดน เวลา 20.30 น. / วันที่ 26 สิงหาคม ไทย พบ เนเธอร์แลนด์ เวลา 20.30 น. ทุกนัดถ่ายทอดสดทาง PPTV HD