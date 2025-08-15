ชบาแก้วประกาศกร้าวทุบ ‘เมียนมา’ ทะยานรอบชิงพร้อมฟัด ‘เวียดนาม-ออสซี่’ วัดแชมป์อาเซียน
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ห้องลานฮา โรงแรมพูลแมน เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือ เอเอฟเอฟ จัดงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2025 (ASEAN Women’s MSIG Serenity Cup 2025) รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย พบกับ ทีมชาติเมียนมา
การแถลงข่าวครั้งนี้ นำโดย ฟูโตชิ อิเคดะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย และ ชัชวัลย์ รอดทอง กองหลังกัปตันของทีม พร้อมด้วย หัวหน้าผู้ฝึกสอนและตัวแทนนักฟุตบอลหญิงทีมชาติเมียนมา เข้าร่วมงาน
ฟูโตชิ อิเคดะ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ ทีมของเราผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้และผู้เล่นทุกคนสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เราดีใจและตื่นเต้นมากๆที่จะได้เล่นกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างเมียนมา ซึ่งในทัวร์นาเมนท์ที่ผ่านมาเราได้พัฒนาขึ้นมาก และเราจะพยายามเตรียมความพร้อมในด้านของสภาพร่างกายให้พร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันนัดต่อไป
“นัดที่แล้วเราพ่ายแพ้ต่อเวียดนาม หากมองย้อนไปที่คุณภาพของเกม เราสามารถเล่นตามแผนที่เราซ้อมมาได้เป็นอย่างดี และเราได้รับประโยชน์ในเชิงบวกจากเกมที่ผ่านมามากๆ เหมือนกัน เรายังอยากให้ผู้เล่นมีความมั่นใจและเตรียมพร้อมสำหรับเกมถัดไป”
“แน่นอนว่านี่คือฟุตบอลมันยากมากที่จะคาดการณ์ได้ว่าใครจะชนะในแต่ละนัด หากมองข้ามไปถึงในนัดชิงชนะเลิศไม่ว่าจะต้องเจอกับเวียดนามที่เป็นเจ้าภาพซึ่งเป็นทีมที่ดีและมีแฟนบอลติดตามเป็นจำนวนมาก หรือจะเป็นออสเตรเลียที่มีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ ในรอบแบ่งกลุ่ม ถึงจะต้องเจอทีมไหนเราพร้อมและจะเตรียมทีมให้ดีที่สุดเพื่อพบกับพวกเขา”
ชัชวัลย์ รอดทอง กล่าวว่า เกมในรอบรองชนะเลิศที่จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ส่วนตัวจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะลงไปเล่นให้เต็มที่ที่สุด เพื่อเป้าหมายที่จะพาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้ เกมที่เราแพ้เวียดนามในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่ผ่านมาหนูคิดว่าเรามีข้อผิดพลาดที่สามารถกลับมาแก้ไขกันได้ และหนูคิดว่ารอบต่อไปเราจะทำได้ดีขึ้น
โปรแกรมนัดต่อไปของ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย มีดังนี้
รอบรองชนะเลิศ
16 สิงหาคม
เมียนมา พบ ไทย
16.00 น.
ที่ลัช ไช สเตเดียม
ถ่ายทอดสดทาง : ททบ.5 HD, AIS PLAY, BG Sports, True Visions Now, เพจ FA Thailand, Thai Women’s Football และ Youtube ช้างศึก