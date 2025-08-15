ธฤตา ควง ณัฐรดา ผงาดแชมป์ 3 เด็กไทยเข้าชิงฯ หวด G H BANK
สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการ G H BANK ITF Juniors World Tennis Tour 2025 (จี เอช แบงก์ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025) สัปดาห์ที่ 2 ที่ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของประเภทคู่
ในพิธีมอบรางวัล ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุรีพันธ์ สิริอาภรณ์สกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานในพิธี โดยมี นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ และฝ่ายจัดการแข่งขัน, นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ และฝ่ายพัฒนาเยาวชน ร่วมด้วย
ประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ ธฤตา หงษ์หยก กับ ณัฐรดา ผลเจริญ สองนักเทนนิสไทย ผนึกกำลังเอาชนะ มิซากิ เซกิโดะ กับ นานาโย วาดะ คู่มือวางอันดับ 3 จากญี่ปุ่น 2-1 เซต 7-5, 6-7 ไทเบรก 13-15 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6 คู่เด็กไทยคว้าแชมป์มาครอง พร้อมคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก คนละ 6.25 คะแนน ส่วนคู่ญี่ปุ่น รองแชมป์ ได้คนละ 3.25 คะแนน
ขณะที่ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ ธรรม์ พันธราธร นักเทนนิสไทย กับ โทโมกิ ฟูจิวาระ จากญี่ปุ่น คู่วางอันดับ 2 สุดต้านความแข็งแกร่งของคู่มือวางอันดับ 3 หลี่ หยานฮง กับ อู๋ จุนเจ๋อ จากจีน ทำให้พ่ายคู่ของ ธรรม์ พ่ายไป 0-2 เซต 4-6 และ 3-6 ได้รองแชมป์ ได้คนละ 3.25 คะแนน ส่วนคู่เด็กจีน ได้แชมป์ ได้คนละ 6.25 คะแนน
ขณะที่ประเภทชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ สองดาวรุ่งไทยตัดเชือกกันเอง “พุฒิ” คุณานันท์ พันธราธร มือวางอันดับ 1 พบกับ ริว โกฏิกุล มือวางอันดับ 6 และผลการแข่งขันเป็น คุณานันท์ ที่เล่นได้ดี โดยเฉพาะในเกมสำคัญของเซตแรก ก่อนเป็นฝ่ายเอาชนะได้ 2 เซตรวด 6-4 และ 6-0
คุณานันท์ จะชิงชนะเลิศกับ หลี่ หยานฮง มือวางอันดับ 2 จากจีน ที่ตัดเชือกชนะ “ไพน์” ธรรม์ พันธราธร มือวางอันดับ 3 ด้วยสกอร์ 6-0 และ 7-5 ประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ “น้องอิ๊ก” ธฤตา หงษ์หยก ดาวรุ่งไทย โชว์ฟอร์มมือวางอันดับ 1 ของรายการ เอาชนะ “น้องไอซ์” ปวีณอร นวลศรี 2-0 เซต 6-2 และ 6-3
ธฤตา จะชิงชนะเลิศกับ “น้องเบียร์” โชติรินทร์ แก้วก่า มือวางอันดับ 11 ที่ตัดเชือกชนะ ปารมี ทัดแก้ว มือวางอันดับ 5 ด้วยสกอร์ 6-4 ทั้งสองเซต
ทั้งนี้ จากการตกรอบรองชนะเลิศ ทำให้ ริว, ธรรม์, ปวีณอร และ ปารมี ได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก เป็นรางวัลปลอบใจ คนละ 9 คะแนน