ทีมชาติฟิจิเปิดโผ 26 นักเตะชุดลุยศึกคิงส์คัพ ดวล ‘ช้างศึก’ 4 ก.ย. ที่เมืองกาญจน์
ความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 ที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพ มี 4 ทีมเข้าร่วมได้แก่ ทีมชาติไทย (อันดับ 102 โลก), อิรัก (58), ฮ่องกง (147) และ ฟิจิ (150) ล่าสุด ทีมชาติฟิจิ ซึ่งจะเป็นคู่แข่งของไทยในรอบรองชนะเลิศ ได้ประกาศรายชื่อนักเตะอย่างเป็นทางการ
ทีมชุดนี้มีการ ผ่าตัดทีมครั้งใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกฟุตบอลโลก 2030 รอบคัดเลือก โซนโอเชียเนีย โดยเน้นดึงผู้เล่นอายุน้อยเข้าสู่ทีมหลายราย รวมถึงนักเตะอายุต่ำกว่า 20 ปีถึง 6 คน อายุน้อยสุดคือ เวเลนี ราโซเรวา วัย 17 ปี ดาวเด่นที่เคยพาฟิจิผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก รุ่น U17
รายชื่อนักเตะทีมชาติฟิจิ ชุดคิงส์คัพ ครั้งที่ 51
ผู้รักษาประตู: จิโตโก วูลากา (22/Labasa), โจเอลา บิยูวานู (26/Nadi), อิซิเคลี่ เซวาเนีย (22/Lautoka), อัลซาร์ อาลัม (19/Ba)
กองหลัง: กาบีเรียเล มาตานิสซิกา (29/Rewa), พาทริค โจเซฟ (27/Rewa), ซิมิโอเน่ นาเบนู (25/Lautoka), ซามูเอลา นาโวเค (21/Ba), โมฮัมเหม็ด ไอร์มาน (19/Nadi), อิสเมลี่ กามิดี้ (19/Ba), ซิติเวนี่ ราไค (28/Labasa), เลคิมา โกเนรา (35/Labasa), สเตอร์ริ่ง วาสคอนเซลลอส (20/Eastern Suburbs, นิวซีแลนด์)
กองกลาง: อีวาน คูมาร์ (28/Rewa), อวิไซ วูนิซาซาโร (20/Ba), เควิตา วารานไนวารู (29/Rewa), มาลาไค เลฟเคค (21/Nadroga), เพนิโซนี่ ทิรา (32/Ba), โทมัส ดุนน์ (22/Eastern Suburbs, นิวซีแลนด์)
กองหน้า: เอมิลี่ วาเลโว (24/Rewa), รูเซียเต้ ดอยดอย (28/Labasa), อิโทเนีย โดกูร่า (24/Ba), อาลี โมฮัมเหม็ด ชาซิล (29/Lautoka), เวเลนี ราโซเรวา (17/ฟิจิ U-17), คริสโตเฟอร์ วาซาซารา (30/Labasa)
โปรแกรมรอบรองชนะเลิศ
ไทย พบ ฟิจิ
อิรัก พบ ฮ่องกง
แข่งขันวันที่ 4 กันยายน 2568 ที่สนามกีฬากลีบบัว จังหวัดกาญจนบุรี