เดือดแน่งานนี้! เสือคิม บุกญี่ปุ่น บู๊แหลก เจก เสริมทัพศึกใหญ่ ONE 173
อัดความดุเดือดเพิ่มอีก 1 คู่ในศึกยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายนนี้ ที่สนาม อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยประกบ “เสือคิม สจ.โต้งปราจีน” กำปั้นจอมดุจากจันทบุรี ให้มาแลกเดือดกับ “เจก พีค็อก” นักมวยใจเพชรจากสหราชอาณาจักร-แคนาดา ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)
การพบกันระหว่าง “เสือคิม vs เจก” เป็นหนึ่งในไฟต์ที่แฟนมวยห้ามพลาด เพราะทั้งคู่ขึ้นชื่อเรื่องการเดินหน้าแลกหมัดไม่ถอย การันตีความตื่นเต้นทุกวินาทีบนสังเวียน ใครจะคว้าชัยและสร้างชื่อบนดินแดนอาทิตย์อุทัย ต้องรอพิสูจน์
“เสือคิม” เจ้าของฉายา “เสือร้ายเมืองจันท์” กลับมาประกาศศักดาบนสังเวียนผ้าใบแบบสุดปัง หลังจากต้องเลิกมวยและเผชิญมรสุมชีวิต โดยเก็บชัยชนะได้มากถึง 5 จาก 7 ไฟต์ ใน ONE ลุมพินี และเป็นการปิดเกมอีก 4 ครั้ง จนเข้าตา บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” คว้าสัญญา ONE มาครองเป็นคนที่ 26 ของรายการ ในศึก ONE ลุมพินี 100 เมื่อเดือนมีนาคม 2568
ล่าสุด “เสือคิม” ประเดิมเวที ONE (ใหญ่) ครั้งแรกด้วยชัยชนะไฟต์ที่ 5 ติดต่อกัน หลังเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “ซาเฟอร์ ซายิก” จากตุรกี อย่างสุดมันในศึก ONE Fight Night 34 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา ฟอร์มอันร้อนแรงนี้ส่งให้ “เสือคิม” ได้รับโอกาสขึ้นชกในศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ONE 173 ซึ่งจะเป็นการกลับมาชกที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบกว่า 5 ปี
ด้าน “เจก” คือนักสู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลก แม้จะต้องเผชิญอุปสรรคด้านร่างกายมาตั้งแต่กำเนิด แต่เขามุ่งมั่นพิสูจน์ตัวว่าสามารถเป็นนักกีฬาการต่อสู้ได้ด้วยแขนซ้ายที่สมบูรณ์เพียงข้างเดียว กระทั่งคว้าแชมป์ Road to ONE แคนาดา มาครอง เมื่อปี 2566 และเซ็นสัญญาเข้าสู่องค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ONE อย่างเป็นทางการ
ปัจจุบัน “เจก” ครองสถิติน่าทึ่งตลอดเส้นทางอาชีพ โดยชนะถึง 14 จาก 15 ไฟต์ ขณะที่ผลงานใน ONE เก็บชัยชนะเหนือนักชกชาวญี่ปุ่นมาแล้ว 2 ไฟต์ เริ่มจากชนะคะแนนเอกฉันท์ “โคเฮอิ ชินโจ” ในศึก ONE ลุมพินี 58 เมื่อเดือนเมษายน 2567 และล่าสุดชนะทีเคโอ “ชินจิ ซูซูกิ” ในศึก ONE 171 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และครั้งนี้ “เจก” พร้อมแสดงฝีมือให้โลกเห็นอีกครั้งด้วยการหยุดความร้อนแรงของ “เสือคิม” ลงให้ได้ แฟนกีฬาสามารถซื้อบัตรเข้าชมในสนามได้แล้ววันนี้ผ่านทาง ONEFC.com/one173/