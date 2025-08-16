กกท. ชงทางออก ขอเช่าสนามช้างฯ จากการรถไฟ ระหว่างรอเคลียร์ปมเขากระโดง
จากรณีที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดงเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย และสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินทั้งหมดที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กว่า 5,083 ไร่ ซึ่งมีผู้ถือครองมากถึง 995 ราย
หนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคือ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต สนามแข่งรถมาตรฐานระดับโลก มาตรฐาน FIA เกรด 1 และ FIM เกรด A แห่งเดียวของไทย และสนามช้างอารีน่า สนามฟุตบอลมาตรฐาน FIFA ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาและเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งของจังหวัดบุรีรัมย์และประเทศไทย
ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ตอนนี้ได้หารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถึงแนวทางต่างๆ ว่าในเรื่องคดีต้องใช้เวลาในการจะเข้าจะออกพื้นที่ แต่เราไม่อยากให้มีผลกระทบกับอีเวนต์ ไม่ใช่แค่ อเตอร์สปอร์ต ที่จะเตรียมการไปอยู่ที่เขากระโดง เป็นไปได้ที่ กกท. จะหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย และกระทรวงคมนาคม เข้ามาช่วยดูแล เพื่อให้ด้านกีฬาดำเนินต่อไปได้ตามแผน จนกว่าจะมีการยุติในข้อกฎหมาย เราอยากให้ทุกอย่างเดินหน้าได้
“กกท.เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่แล้ว แต่เราสามารถเข้ามาดูแลสนามเป็นการชั่วคราวได้ จะมีการหารือในรายละเอียดกับกระทรวงคมนาคมต่อไป ทาง กกท.เองไม่ได้มีปัญหากับใคร แต่เราเป็นหน่วยงานของรัฐ สามารถตกลงหารือกับหน่วยงานของรัฐว่าให้ กกท.ช่วยเข้ามาดูแลจัดการได้” ผู้ว่า กกท.กล่าว