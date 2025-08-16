‘จักรทิพย์’ กำชับนักกรีฑาไทยมุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อยึดเจ้ากรีฑาซีเกมส์ที่ไทย
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ห้องประชุมดีลักซ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา นายกสมาคมกีฬากรีฑาฯ พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน อุปนายก นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร กรรมการเเละเหรัญญิก ร่วมจัดประชุมนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อม นับถอยหลังสู่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
โดยมีวาระประชุมคือ ภารกิจขั้นตอน ที่จะดำเนินการตามห้วงระยะเวลาจากนี้จนถึงซีเกมส์ การจัดหาอุปกรณ์ในห้องยิม ระเบียบ ขั้นตอน การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ และข้อมูลสิทธิประโยชน์ สวัสดิการนักกีฬาและผู้ฝึกสอน
พล.ต.อ.จักรทิพย์ นายกสมาคมกีฬากรีฑาฯ กล่าวเน้นย้ำให้นักกีฬากรีฑาทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อม มีวินัย เพื่อคว้าชัยมาให้ได้ และให้สมาคมกีฬากรีฑาฯ เป็นเจ้าซีเกมส์ของประเภทกีฬากรีฑาในครั้งนี้
สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม โดยกีฬาประเภทกรีฑาจะจัดขึ้น ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร