วอลเลย์สาวไทยพ่ายเช็กหล่นชิงอันดับ 11 ศึกชิงแชมป์โลกยู 21 ปีที่อินโด
วอลเลย์บอลหญิงไทย U21 สู้สุดใจก่อนพ่าย เช็ก หล่นชิงอันดับ 11 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ที่ประเทศอินโดนีเซีย
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ที่เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม เป็นการแข่งขันรอบจัดอันดับ 9-12 ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี พบ เช็กเกีย
ทีมวอลเลย์บอลสาวไทย เพิ่งจะเอาชนะ เจ้าถิ่นอินโดนีเซียมาได้ในรอบจัดอันดับ 9-16 ผ่านเข้ามาสู่รอบจัดอันดับ 9-16 ทว่าเกมนี้ ลงมาสู้ ได้อย่างสูสี สุดกำลัง ก่อนเป็นฝ่ายพ่ายไป 2-3 เซ็ต 22-25, 25-21, 19-25, 25-19, 11-15 ต้องหล่นลงไปแข่งขันชิงอันดับที่ 11
สำหรับ ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย จะลงสนามรอบชิงอันดับ 11 พบกับ โครเอเชีย ในวันที่ 17 สิงหาคม