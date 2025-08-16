บอลหญิงไทยพ่าย ‘เมียนมา’ 1-2 ชวดเข้าชิงศึกชิงแชมป์อาเซียน ที่เวียดนาม
การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน รอบรองชนะเลิศ ทีมชาติไทย อันดับ 53 ของโลก ลงสนาม พบกับ เมียนมา อันดับ 56 ของโลก ที่ลัช ไช สเตเดียม ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม
ไทยเข้ารอบมาด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มเอ จากการมี 6 คะแนนจากสามนัด ส่วนเมียนมาเข้ารอบรองชนะเลิศ มาด้วยการชนะ 2 เสมอ 1 และเป็นแชมป์กลุ่ม
เกมนี้ ฟูโตชิ อิเคดะ ยังคงยึดตัวหลักจากรอบแบ่งกลุ่ม โดยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยส่ง วิรัญญา แกว่นกสิกรรม ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเล่นเกมรุกร่วมกับ แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน และ กาญจนธัช พุ่มศรี
รายชื่อ 11 ตัวจริง สุภาพร อินทรประสิทธิ์, ณัฐชา แก้วอันตา, ปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์, ชัชวัลย์ รอดทอง (C), ริญญาภัทร์ มูลดง, พิชญธิดา มะโนวัง, กาญจนธัช พุ่มศรี, แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน, ภิญญาพัชญ์ กลิ่นคล้าย, วิรัญญา แกว่นกสิกรรม, ปวริษา หอมยามเย็น (GK)
เริ่มเกมมาไทยเดินหน้าเข้าใส่ แต่นาทีที่ 5 เมียนมา มาได้ลุ้นก่อนจากจังหวะยิงไกลของ วิน เทียงกี ตุน แต่บอลไปชนคานออกหลังไป
นาทีที่ 6 ไทยมาได้ประตูออกนาจนได้จากจังหวะที่ แนวรับของ เมียนมา สกัดบอลพลาดมาเข้าทาง วิรัญญา แกว่นกสิกรรม ที่วิ่งมากดดันแล้วสกัดบอลเข้าไปเลยให้ ชบาแก้ว นำก่อน 1-0
นาทีที่ 10 แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน ได้โขกบอลเลยไปถึง กาญจนธัช พุ่มศรี ได้กดด้วยขวาหลุดกรอบออกไปนิดเดียว
นาทีที่ 14 เมียนมา มาได้ประตูตีเสมอ 1-1 จาก บอลยาว และทำให้ วิน เทียงกี ตุน ได้หลุดเดี่ยว ก่อนปั่นด้วยขวาเข้าไป
นาที 18 ไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะลุย กาญจนธัช พุ่มศรี ที่ครอสให้ ของ แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน ได้ตวัดยิงแต่ยังไปตรงตัวประตูของเมียนมา
นาที 20 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ พิชญธิดา มะโนวัง ได้หลุดไปยิงด้วยขวาแต่ยังติดเซฟของ ประตูเมียนมา อีกครั้ง
หลังจากนั้นทั้งสองทีมก็เริ่มสู้กันได้อย่างสูสีนาที 44 ไทยเกือบได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากฟรีคิกของ พิชญธิดา มะโนวัง ที่ได้ปั่นด้วยซ้ายแต่ยังไปติดเซฟอีกครั้งและจบครึ่งแรกเสมอกันไป 1-1
ครึ่งหลังนาที 52 แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน รับบอลที่หลุดมาถึงก่อนลากไปยิงด้วยขวาแต่ยังติดเซฟของ ประตูเมียนมา อีกครั้ง
นาที 60 ไทยเปลี่ยนตัวสองคน จณิสตา จินันทุยา และ ภัทรนันท์ อุปชัย ลงไปเล่นแทน แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน และ วิรัญญา แกว่นกสิกรรม
นาที 72 เมียนมามาได้จุดโทษจากจังหวะแฮนด์บอล ของ สุภาพร อินทรประสิทธิ์ ก่อนที่ วิน เทียงกี ตุน จะรับหน้าที่สังหารเข้าไปให้ เมียนมา แซงนำ 2-1
ไทยพยายามบุกอย่างหนักและนาที 79 ก็มาได้ลุ้นจากจังหวะที่ ริญญาภัทร์ มูลดง ได้ลองยิงไกล แต่ยังไปติดเซฟของ ประตูเมียนมา
นาที 87 ไทยส่ง ธวันรัตน์ พรมทองมี ลงไปเล่นแทน ปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์
ช่วงเวลาที่เหลือไทยพยายามบุกอย่างหนักแต่เจาะไม่เข้าจบเกม ไทย แพ้ เมียนมาไป 1-2 ชวดเข้าชิงอย่างน่าเสียดาย
โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน รอบชิงอันดับ 3 พบกับ ผู้แพ้ ระหว่าง เวียดนาม หรือ ออสเตรเลีย U23 ที่ ลัช ไช สเตเดียม ในวันที่ 19 สิงหาคม 2568 เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 HD, AIS PLAY, BG Sports, True Visions Now, เพจ FA Thailand, Thai Women’s Football และ Youtube ช้างศึก