ปราสาทสายฟ้า ประเดิมเชือด ราชันโคขาว 3-2 ลูกหนังไทยลีก
การแข่งขันฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีกหนึ่ง 2025/26 เกมเปิดสนาม เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม ที่สนามลำพูน วอร์ริเออร์ สเตเดียม “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์ไทยลีก 10 สมัย ซึ่งเป็นแชมป์เก่า บุกขึ้นเหนือไปเยือน “ราชันโคขาว” ลำพูน วอร์ริเออร์ส
นาทีที่ 6 เจ้าถิ่นมาได้ลุ้นก่อน อนันต์ ยอดสังวาลย์ ได้บอลทางซ้ายพาบอลเข้ากรอบเขตโทษ แล้วยิงยัด นีล เอเธอร์ริดจ์ เซฟไว้ได้ ทว่าบอลยังไม่พ้นอันตราย บอลมาทางขวา ราล์ฟ มาชาโด้ ดิอาส ได้ซัดบอลพุ่งไปติดเซฟ นีล เอเธอร์ริดจ์ ก่อนที่ ชินภัทร์ ลีเอาะ จะมาช่วยสกัดเตะบอลอัดคู่แข่งลอยออกหลังไป
นาทีที่ 11 ปราสาทสายฟ้า ได้ฟรีคิกทางซ้าย ปีเตอร์ ซูลจ์ เปิดบอลโค้งอันตรายเข้าไปในกรอบ 6 หลา ผู้เล่นราชันโคขาว ช่วยกันโหม่งสกัดบอลพ้นอันตรายออกข้างไปได้
นาทีที่ 20 ปราสาทสายฟ้า มาได้ฟรีคิกกลางสนามทางริมเส้นฝั่งซ้าย ปีเตอร์ ซูลจ์ เปิดบอลยาวไปในกรอบเขตโทษด้านขวา ชินภัทร์ ลีเอาะ โหม่งบอลชงเข้ามากลางประตู ศุภชัย ใจเด็ด ตั้งหัวโหม่งย้อนทางบอลลอยผ่าน นนท์ ม่วงงาม นายด่านเจ้าถิ่นเข้าประตูไป บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกทะยานออกนำ 1-0
นาทีที่ 26 ราชันโคขาว ได้เตะมุมทางซ้าย โมฮัมเหม็ด ออสมัน เปิดบอลโค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษ สุภชัย ใจเด็ด ลงไปช่วยเกมรับโหม่งสกัดบอลไปได้
นาทีที่ 27 ปราสาทสายฟ้า ได้เล่นโตกลับเร็ว ธนกฤต โชติเมืองปัก รับบอลจากการสกัดมาให้ของศุภชัย ใจเด็ด กระชากบอลกินแดนไปทางขวา ก่อนจะพาบอลเข้าเขตโทษแล้วตัดสินใจยิงเองบอลพุ่งไปแฉลบบล็อกของ สุริยา สิงห์มุ้ย บอลเด้งตกโคนเสาด้านนอกออกหลังไป
นาทีที่ 32 อนันต์ ยอดสังวาลย์ ได้บอลทางซ้าย ก่อนจะค่อย ๆ พาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษ แล้วตัดสินใจยิงเร็วทะลุช่องกองหลัง ก่อนที่บอลจะพุ่งผ่านมือ นีล เอเธอร์ริดจ์ ที่พุ่งสุดเหยียด เสียบเสาไกลเข้าประตูไป ราชันโคขาว ตามตีเสมอ 1-1
นาทีที่ 38 เจ้าถิ่นได้ฟรีคิกทางขวา โมฮัมเหม็ด ออสมัน จ่ายบอลเรียดเข้าไปในกรอบเขตโทษ ธนกฤต โชติเมืองปัก อ่านเกมอยู่วิ่งเข้าไปเตะสกัดบอลทิ้งพ้นอันตรายได้ก่อนที่ผู้ราชันโคขาว จะเข้าถึง
นาทีที่ 42 ราชันโคขาว ขึ้นเกมบุกทางซ้าย อนันต์ ยอดสังวาลย์ เปิดบอลยาวเข้าไปที่เสาสอง หมอง หมอง ลวิน เก็บบอลได้จ่ายยัดเข้าไปในกรอบ 6 หลา วิลเลียน โมต้า ขยับหลุดกับดักล้ำหน้า ได้จับบอลยิงโล่ง ๆ เข้าประตูไป เจ้าถิ่น แซงนำ ปราสาทสายฟ้า 2-1
นาทีที่ 45+8 ธีราทร บุญมาทัน ทุ่มบอลทางขวาขึ้นหน้าให้ ศุภชัย ใจเด็ด วิ่งตามบอลไปจนสุดเส้นหลังล้มตัวเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษ เฟจ์ซาล มูลิช ยิงบอลพุ่งผ่านเสาขวาออกหลังไปแบบได้เสียว
จากนั้นไม่มีจังหวะลุ้นทำประตูกันเพิ่ม ทำให้จบครึ่งเวลาแรก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตกเป็นฝ่ายตามหลัง ลำพูน วอร์ริเออร์ อยู่ 2-1
กลับมาเล่นครึ่งเวลา ปราสาทสายฟ้า ปรับทัพเป็นการใหญ่หลังจากโดนออกนำในครึ่งเวลาแรก
นาทีที่ 51 ปีเตอร์ ซูลจ์ ได้บอลทางซ้ายเปิดบอลไปที่เสาแรก ศุภชัย ใจเด็ด โหม่งบอลไปชนเสา บอลเด้งมาเข้าทาง ธนกฤต โชติเมืองปัก จ่ายบอลออกไปแถวสอง ธีราทร บุญมาทัน จ่ายบอลทำชิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษให้ โรเบิร์ต ซูลจ์ แตะบอลสั้นคืนให้ ธีราทร บุญมาทัน วิ่งตามเข้ามากดด้วยเท้าซ้ายเบียดเสาซ้ายเข้าประตูไป ปราสาทสายฟ้า ตามตีเสมอ 2-2
นาทีที่ 75 ปราสาทสายฟ้า ตัดบอลได้กลางสนาม ก่อนที่บอลจะมาถึง โรเบิร์ต ซูลจ์ ได้แต่งบอลหน้ากรอบเขตโทษแล้วตัดสินใจยิงเรียด ทว่าบอลพุ่งเบาไปตรงตัว นนท์ ม่วงงาม รับไว้ได้สบาย
นาทีที่ 77 ฟิลิป สตอยโควิช เปิดบอลยาวจากแดนหลังฝั่งขวาข้ามไปถึงแดนหน้าด้านซ้าย ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา วิ่งไปถึงบอลลากจี้เข้ากรอบเขตโทษแล้วดีดบอลไซร้ก้อยมาหน้าปากประตูให้ กิลเยร์เม บิสโซลี วิ่งเข้าชาร์จใช้หน้าขาชนบอลเข้าประตูไป ปราสาทสายฟ้า กลับมาขึ้นนำ 3-2
นาทีที่ 89 ปราสาทสายฟ้า ได้บอลส้มหล่นหลังจากกองหลังเจ้าถิ่นเตะสกัดบอลไม่ดีมาเข้าทาง ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา ได้แต่งบอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วซัดด้วยขวาบอลพุ่งแฉลบแนวรับเจ้าถิ่นก่อนจะพุ่งเฉี่ยวเสาซ้ายออกหลังไป
จากนั้นไม่มีจังหวะลุ้นทำประตูกันเพิ่ม จบเกม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แซงเอาชนะ ลำพูน วอร์ริเออร์ ไปได้ 3-2 ส่งผลให้ ปราสาทสายฟ้า เก็บ 3 คะแนนเต็ม ประเดิมเปิดฤดูกาลไปได้
ส่วนผลคู่อื่น
ประจวบ เอฟซี เสมอ บีจี ปทุม 2-2
นครราชสีมา เสมอ ชลบุรี เอฟซี 0-0
เมืองทอง ชนะ สุโขทัย 1-0