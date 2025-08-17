เปิดฉาก จี เอช แบงก์ ไอทีเอฟ เวิลด์ คึกคัก – นักเทนนิสไทยโชว์ฟอร์มเจ้าถิ่นฉลุยศึกคัดเลือก
สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ รายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 (1) หรือ จี เอช แบงก์ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 (1) ซึ่งแบ่งเป็นรายการหญิง ดับเบิลยู 15 และชาย เอ็ม 15 ชิงเงินรางวัลรวม รายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวม 2 รายการ คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 1,017,300 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
เปิดฉากวันแรก เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม มีนักเทนนิสไทยและต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างคึกคัก ซึ่งไฮไลท์ที่ประเภทหญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ ลูกครึ่งไทย-รัสเซีย โชว์ฟอร์มนักหวดเจ้าถิ่น เอาชนะ อามิรา คาซตูกัน จากคาซัคสถาน แบบขาดลอย 6-2 และ 6-1 ผ่านเข้ารอบคัดเลือก รอบสุดท้าย พบกับ ชิโฮมิ ลี ซวน ลีออง มือวาง 3 จากมาเลเซีย
ทางด้าน โชติรินทร์ แก้วก่า ดาวรุ่งไทยวัย 15 ปี ที่เพิ่งคว้าแชมป์ไอทีเอฟ จูเนียร์ ศึกจี เอช แบงก์ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 (2) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ยังทำผลงานได้ดีต่อเนื่อง เอาชนะ ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ จากไทยเช่นกัน 2-1 เซต 6-1, 2-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-3 ฉลุยสู่รอบคัดเลือก รอบสุดท้ายได้เช่นกัน
ขณะที่ประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก “วินเนอร์” ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ นักเทนนิสไทย ต้องออกแรงหวดถึง 3 เซต ก่อนเอาชนะ ทารัน คาร์รา จากอินเดีย 2-1 เซต 6-3, 2-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 ผ่านเข้ารอบคัดเลือก รอบสุดท้าย พบกับ กฤติน โกยกุล ที่ชนะ ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ 6-2, 6-2
ขณะที่ผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก โชติรินทร์ แก้วก่า ชนะ ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ 6-1, 2-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-3 โยษิตา ศรีพร ชนะผ่าน กมรวรรณ ก้อนศิลา, ปพิชญา อิสโร แพ้ เชวิกา เรดดีซามา (อินเดีย) 6-7(5-7), 5-7 พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ แพ้ ดาเรีย นาซาเรนโก 2-6, 7-5 และ 6-10
ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ ชนะ ธนกร ศรีรัตน์ 6-4, 6-2 คมธัช กิตตโชค แพ้ ยูตะ โทมิดะ (ญี่ปุ่น) 1-6, 2-6 ภพธรรม ศรีวงษ์ แพ้ พาร์ธ อักการ์วาล (อินเดีย) 4-6, 5-7 เปน จารุศร แพ้ คาบีร์ ฮันส์ (อินเดีย) 4-6, 6-2 และซูเปอร์ไทเบรก 10-12 สิทธวีร์ กุลพิศาลรัศม์ แพ้ อัมมาร์ ฟาเลห์ อัลฮอกบานี (ซาอุดีอาระเบีย) 2-6, 0-6