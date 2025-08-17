โค้ชดำ แนะทริคเด็กๆ อีสานก้าวไปสู่ทีมชาติ ในโครงการ GO TO GOAL จากฝันสู่แชมป์
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ห้องประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการ GO TO GOAL “จากฝันสู่แชมป์” สนามที่ 4 ซึ่งเป็นสนามสุดท้าย โดยมีเด็กๆ200 คนพร้อมผู้ปกครองรวมกว่า 500 คน จากทั่วภาคอีสานถึง 13 จังหวัดตั้งแต่ ขอนแก่น,สกลนคร,มหาสารคาม,ชัยภูมิ,มุกดาหาร, นครราชสีมา,อุบลราชธานี, หนองบัวลำภู,เลย,กาฬสินธุ์,อุดรธานี, บุรีรัมย์ ,หนองคาย เข้าร่วมงาน
งานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภิม นครศรี หัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬา และรักษาการรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คุณเชวงพจน์ ครองธานินทร์ ผอ.กกท.จ.ขอนแก่น, คุณอภิชัย พลพิทักษ์ รองผอ.รร.กีฬา จ.ขอนแก่น, คุณปัทมา ชอบใหญ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬา, คุณพ่อ กฤตภพ สรงกระสินธ์ พ่อเจ ชนาธิป , คุณนพคุณ ทาทิพย์ จาก บ.เอเย่นต์ PRO24, อดีตนักเตะทีมชาติไทย อนุรักษ์ ศรีเกิด, สุธี สุขสมกิจ, กฤษดา เพี้ยนดิษฐ,อัมรินทร์ เยาวดำ ร่วมงานด้วย
ช่วงการเสวนา “เลี้ยงลูกสู่ช้างศึก” คุณพ่อเจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ พ่อกฤตภพ สรงกระสินธ์ ขึ้นมาพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการเลี้ยงลูกดูแลลูกๆในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อ แม้กระทั่งการทุ่มเทเวลาให้กับลูกอย่างเต็มกำลังในช่วง ที่กำลังจะไปคัดเข้าโรงเรียนต่างๆ
นอกจากนั้น คุณนพคุณ ทาทิพย์ จาก PRO24 ยังแนะนำผู้ปกครองให้ดูแลเด็กๆ พัฒนาคุณภาพ ร่างกายให้ดีพอที่จะเป็นที่สนใจของสโมสรและเอเย่นต์ ร่วมถึงการบริหารจัดการเงินให้กับเด็กๆ ด้วย และปิดท้ายด้วยโค้ชดำ กฤษดา เพี้ยนดิษฐ อดีตกองหลังทีมชาติไทย มาบอกเล่าประสบการณ์ในการเล่นทีมชาติ จากการเป็นตัวสำรองสู่ตัวจริงทีมชาติไทย ต้องอดทนขนาดไหน
ช่วงบ่าย เด็กๆ ทั้ง 200 คนได้ลงไปฝึกสนามจริงในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดกับอดีตโค้ชทีมชาติ ทั้ง อนุรักษ์ ศรีเกิด, สุธี สุขสมกิจ, กฤษดา เพี้ยนดิษฐ,อัมรินทร์ เยาวดำ ด้วย
สำหรับโครงการ GO TO GOAL “จากฝันสู่แชมป์”ช่วงบ่าย ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เด็กๆ ทั้ง 200 คนเข้าร่วมฝึกซ้อมตามตำแหน่งที่ตัวเองถนัดตั้งแต่ฐานผู้รักษาประตู มี “โค้ชอ่ำ” อัมรินทร์ เยาวดำ,กองหลัง “โค้ชดำ” กฤษดา เพี้ยนดิษฐ,กองกลาง “โค้ชจุ่น” อนุรักษ์ ศรีเกิด รวมถึงตำแหน่งกองหน้า “โค้ชเบิร์ท” สุธี สุขสมกิจ
หลังจากการฝึกซ้อมเสร็จ ได้มีการมอบรางวัล GO TO GOAL SUPER STAR ในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งได้รับโล่ห์เกียรติยศ
ตำแหน่งผู้รักษาประตู เด็กชาย ปวรปรัชญ์ พุทโธโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี
ตำแหน่งกองหลัง เด็กชาย ภานุพล สุเพ็ญ โรงเรียนเทศบาลเมืองพลประชานุเคราะห์ จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งกองกลาง เด็กชาย ภูริภัทร จงเทพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ตำแหน่งกองหน้า เด็กชาย ธนกร เดิมชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จ.ขอนแก่น
โครงการ GO TO GOAL “จากฝันสู่แชมป์ “ ได้รับเสียงตอบรับอย่างยอดเยี่ยมทั้ง 4 สนาม จ.พระนครศรีอยุธยา,เชียงราย,ภูเก็ต และปิดท้าย ด้วยขอนแก่น โดยมีเด็ก 800 คน ที่ได้รับลูกฟุตบอลคนละ1 ลูกตามนโยบาย ONE BOY ONE BALL รวมกับผู้ปกครองแล้วกว่า 1พันคน ที่มาร่วมฟังเสวนา เพื่อนำความรู้ ปรับแนวทาง ให้ลูกๆ เพื่อประสบความสำเร็จด้านกีฬาฟุตบอลในอนาคตอีกด้วย