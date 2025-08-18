เปิดโปรแกรมเต็ม ONE ลุมพินี 121 คู่เอก เต็งหนึ่ง VS มักซิม
ศึก ONE ลุมพินี 121 ขนนักสู้ชั้นแนวหน้า 12 คู่ มาดวลเดือดบนสังเวียน จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) พร้อมถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคมนี้ เริ่มคู่แรก 19.30 น.
คู่เอกของรายการ เต็งหนึ่ง แฟร์เท็กซ์ นักสู้อาวุธหนัก วัย 32 ปี จากนครสวรรค์ พบกับ มักซิม บักห์ทิน คู่ชกพลังสด วัย 22 ปี จากรัสเซีย ที่หวังงัดข้อมวยเก๋าเจ้าถิ่นชิงแต้มชัยที่ 2 มาครองให้ได้ ในกติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.)
ด้านคู่รอง โชคปรีชา พีเค.แสนชัย กำปั้นประสบการณ์แน่น วัย 33 ปี จากระยอง ปะทะ ตุย ลิน ทัต นักมวยฟอร์มแรง วัย 22 ปี จากเมียนมา ที่เก็บชัยได้ถึง 4 จาก 5 ไฟต์ที่ขึ้นชก ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)
ส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์ อูเบด ฮัสเซน จอมบู๊ไร้พ่ายวัย 19 ปี จากปากีสถาน-สหราชอาณาจักร เปิดศึกภาค 2 กับ เพชรนาเคียน ศ.นาเคียน นักสู้เก๋าเกม วัย 30 ปี จากนครศรีธรรมราช ในกติกามวยไทย 130 ป. หลังจากที่ อูเบดเป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนนเอกฉันท์ในการเจอกันภาคแรก
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.
โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 121
คู่เอก เต็งหนึ่ง แฟร์เท็กซ์ vs มักซิม บักห์ทิน (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
คู่รอง โชคปรีชา พีเค.แสนชัย vs ตุย ลิน ทัต (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน vs แหลมสิงห์ ส.เดชะพันธ์ (มวยไทย 128 ป.)
พยัคฆ์สุรินทร์ เจพี.เพาเวอร์ vs รุ่งเรืองเล็ก ทีเอ็น.มวยไทย (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125
ป.)
ซันเดย์ บูมเด็กเซียน vs แอนดรี เมเซนเซเยฟ (มวยไทย 118 ป.)
ผามออีแดง โชคอำนวยชัย vs เพชรชาคริต แกวินยิม (มวยไทย 122 ป.)
อูเบด ฮัสเซน vs เพชรนาเคียน ศ.นาเคียน (มวยไทย 130 ป.)
ไมเคิล บารานอฟ vs อาลี เคลาต (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
เพชรทองหล่อ ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน vs ชิมอน (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
เหนือเพชร กีล่าสปอร์ต vs ริวยะ โอคุวากิ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
กล้ารบ หนุ่ยกาแฟโบราณ vs โมฮัมหมัด อาลี (มวยไทย 132 ป.)
เจียน คาร์ลอส เปเรรา vs เชก์ ด็อบบิน (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)