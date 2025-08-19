กวาร์ตาราโร ฮึดคว้าแต้ม โมโตจีพี ออสเตรีย รั้งท็อปเท็นคะแนนสะสม
“เอลดิอาโบล” ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร ยอดนักบิดเฟรนช์จาก มอนสเตอร์ อีเนอร์จี้ ยามาฮ่า โมโตจีพี ฝ่าด่านสุดหินในศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 13 รายการ ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์ บิดคว้าแต้มได้สำเร็จในรอบ “เมนเรซ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่เรดบูล ริง ประเทศออสเตรีย รั้งท็อปเท็นตารางชิงแชมป์โลก
เกมในรอบ “เมนเรซ” ของศึก ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์ ดวลกันทั้งสิ้น 28 รอบสนาม โดยนับเป็นสุดสัปดาห์ที่นักบิดยามาฮ่าทุกคน ต้องเจอกับงานสุดท้าทาย จากการยึดเกาะของผิวแทร็กที่น้อยสุด ๆ และส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพของรถแข่ง M1
ผลปรากฏว่า ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร แชมป์โลกปี 2021 ชาวฝรั่งเศสจาก มอนสเตอร์ อีเนอร์จี้ ยามาฮ่า โมโตจีพี ออกตัวจากกริดที่ 16 เริ่มเกมได้ดีและต่อสู้ในกลุ่มกลางอย่างเข้มข้น ก่อนจะขยับขึ้นมาเข้าเส้นชัยในอันดับ 15 ด้วยเวลารวม 42 นาที 36.262 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 25.256 วินาที เก็บแต้มมาครองได้สำเร็จ
ส่วน อเล็กซ์ รินส์ ทีมเมทชาวสแปนิชตามเข้าป้ายในอันดับ 16 ตามหลัง 30.316 วินาที ขณะที่ มิเกล โอลิเวียร่า นักบิดโปรตุกีสจาก พรีม่า พรามัค ยามาฮ่า โมโตจีพี จบเรซในอันดับ 17 ตามหลัง 34.008 วินาที ตามด้วยทีมเมทชาวออสเตรเลียนอย่าง แจ็ค มิลเลอร์ ในอันดับ 18 ตามหลัง 37.478 วินาที
ผ่านการแข่งขัน 13 สนามแรก กวาร์ตาราโร ยังรั้งท็อปเท็นบนตารางแชมเปียนชิพ มีทั้งสิ้น 103 คะแนน โดย มิลเลอร์ ตามมาในอันดับ 17 มี 52 คะแนน ส่วน รินส์ รั้งอันดับ 19 มี 42 คะแนน ตามด้วย โอลิเวียร่า ในอันดับ 25 มี 6 คะแนน
ทั้งนี้ ศึก โมโตจีพี 2025 สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคมนี้ โดยจะไปประเดิมสนามใหม่อย่าง บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต ประเทศฮังการี ในรายการ ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์