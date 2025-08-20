กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดประชุมรับฟังรายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
นายสมบัติ คุรุพันธ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.) เป็นประธานในการประชุมครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
สำหรับการพิจารณาวาระสำคัญ ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญพร้อมแผนการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 3) โดยมีการตรวจสอบโครงการของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรมการท่องเที่ยว, กรมพลศึกษา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา “ร่าง” รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน) ซึ่งครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว, การดำเนินงานโครงการส่งมอบสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการในสังกัด และการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ที่ประชุมได้นำเสนอข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป