สรวงศ์ ฟันธงไทยควรมี เวลโลโดรม พร้อมรับการเสนอตัวจัดยูธ โอลิมปิกเกมส์
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบและหารือกับ นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะทำงานของรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้อง 302 อาคารรัฐสภา
พล.อ.เดชา กล่าวว่า ประเด็นแนวทางการพัฒนากีฬาจักรยานของไทย โดยเฉพาะในประเภทลู่ ซึ่งในปัจจุบันประสบปัญหาในการพัฒนาเนื่องจากสนามเวลโลโดรมที่มีอยู่ในประเทศไทยจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย เวลโลโดรม หัวหมาก ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย, เวลโลโดรม จังหวัดเชียงใหม่, เวลโลโดรม จังหวัดสุพรรณบุรี และเวลโลโดรม จังหวัดนครราชสีมา ล้วนแล้วแต่เป็นเวลโลโดรมกลางแจ้งพื้นคอนกรีตความยาวต่อรอบ 333.33 เมตร ขณะที่การแข่งขันระดับนานาชาติไปจนถึงระดับโอลิมปิกเกมส์ จะใช้สนามเวลโลโดรมในร่ม พื้นไม้ ความยาวต่อรอบ 250 เมตรจากการหารือ นายสรวงศ์เห็นด้วยว่าประเทศไทยควรจะต้องมีสนามแข่งขันกีฬา ซึ่งเป็นพื้นฐานในระดับที่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ทุกระดับ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาชนิดนั้น ๆ โดยเฉพาะกีฬาจักรยาน ซึ่งเป็นชนิดกีฬาสากลที่มีบรรจุในโอลิมปิกเกมส์ อีกทั้งยังเป็นชนิดกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 ทางสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการใช้สนามแข่งขันจักรยานประเภทลู่ จากเดิมที่บังคับเฉพาะการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ และจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก ที่จะต้องใช้เวลโลโดรมในร่มความยาว 250 เมตร
“แต่ทุกวันนี้ UCI ได้เพิ่มการแข่งขันในระดับเนชั่นส์คัพ และการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ทวีป สองรายการสำคัญที่ UCI ใช้ในการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ต้องใช้สนามเวลโลโดรมในร่ม 250 เมตรเช่นเดียวกัน ซึ่งก็เท่ากับว่าประเทศไทยไม่มีโอกาสในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการสำคัญที่มีผลต่อคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ในประเภทลู่ ตราบที่ยังไม่มีเวลโลโดรมในร่ม 250 เมตร นอกจากนี้การปรับปรุงสนามเวลโลโดรมปัจจุบันให้เป็นสนามเวลโลโดรมในร่ม 250 เมตร ยังเป็นจุดแข็งของประเทศไทยในนโยบายการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเยาวชน หรือยูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ในปี 2030 ที่ปัจจุบันประเทศไทยโดยกรุงเทพมหานครและชลบุรีเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแข่งกับปารากวัย ชิลี และเดนมาร์ก” พล.อ.เดชา กล่าว
พล.อ.เดชา กล่าวต่อไปว่า แม้ว่านายสรวงศ์จะเห็นด้วยกับการสร้างเวลโลโดรมในร่ม 250 เมตร แต่ก็ได้แสดงความเป็นห่วงว่าจะคุ้มค่าในการก่อสร้างหรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้ตนได้ชี้แจงให้ท่านรัฐมนตรีทราบว่าข้อเสนอของสมาคมกีฬาจักรยานฯ คือการปรับปรุงสนามเวลโลโดรมหัวหมากในปัจจุบัน ให้เป็นสนามเวลโลโดรมในร่ม 250 เมตร เพื่อประหยัดงบประมาณ ขณะเดียวกันสนามเวลโลโดรมสมัยใหม่ในหลายประเทศ อย่างที่ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, จีน, ฮ่องกง, หรือในยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ต่างก็มีแนวทางการใช้งานสนามเวลโลโดรมหลากหลายมิติ โดยเฉพาะการใช้พื้นที่ว่างกลางสนามเป็นลานอเนกประสงค์ สามารถปรับเปลี่ยนเป็นสนามแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาในร่มไม่ว่าจะเป็นเทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน, ยิมนาสติก, ฟุตซอล หรือกีฬาต่อสู้อย่างเทควันโด, ยูโด, ยูยิตสู, กีฬามวย
พล.อ.เดชา เปิดเผยอีกว่า นอกจากการใช้พื้นที่ในด้านกีฬาจักรยาน และกีฬาอื่น ๆ แล้ว ยังสามารถใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมสันทนาการอย่างการจัดคอนเสิร์ต จัดนิทรรศการ หรือแม้กระทั่งจัดงานอีเวนท์ต่าง ๆ อันจะเป็นแนวทางการจัดหารายได้ของสนามได้ในอีกทางหนึ่ง แนวทางดังกล่าว เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของสนามเวลโลโดรมในร่ม 250 เมตร ซึ่งเมื่อประกอบกับกรณีการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเนชั่นส์คัพ หรือจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก ที่จะมีทีมจักรยานทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศมาประชันฝีเท้ากันแล้ว ก็เท่ากับเป็นการยกระดับสนามกีฬาสมัยใหม่ที่จะเป็นแหล่งสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างสม่ำเสมอ
นายกสองล้อไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่านรัฐมนตรีสรวงศ์มีความเห็นชอบและสนับสนุนแนวทางในการสร้างเวลโลโดรมในร่ม 250 เมตร และได้ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง โดยมีสมาคมกีฬาจักรยานฯ, ฝ่ายวิศวกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักวิชาการอิสระ ร่วมกันเป็นคณะกรรมการศึกษาเพื่อสรุปแนวทางและดำเนินการในขั้นตอนการขออนุมัติก่อสร้าง ตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการสนามเวลโลโดรมในร่ม 250 เมตรต่อไป ซึ่งจากการหารือเบื้องต้นกรอบเวลาในการดำเนินการน่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี พ.ศ.2570 แล้วเสร็จในปี 2572
“ผมเชื่อมั่นว่าเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จ นักปั่นของไทยในประเภทลู่จะมีพัฒนาการแบบก้าวกระโดด ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา แม้ว่านักปั่นไทยจะเผชิญปัญหาการปรับตัวเมื่อต้องไปแข่งขันในระดับนานาชาติกับเวลโลโดรม 250 เมตร ในขณะที่ต้องฝึกซ้อมกับเวลโลโดรม 333.33 เมตร นักกีฬาของไทยเราก็ยังประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็น จาย อังค์สุธาสาวิทย์ ที่คว้าเหรียญทองการแข่งขันรายการคีรินในเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนควอลิฟายโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หรือ ว่าที่ ร.ต.ท.ยุทธนา มะโน และ จ.ต.นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา ที่ไปคว้ารองแชมป์โลกในรุ่นเยาวชนมาแล้ว“ พล.อ.เดชา กล่าวทิ้งท้าย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พรีเมียร์ลีกจ่อทุบสถิติใช้เงินมากสุดในตลาดซื้อขาย หลังช้อปไปแล้วเฉียดหมื่นล้าน!
- ลี เวสต์วูด-ซองแจ-รฐนน ร่วมล่าแชมป์กอล์ฟ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ต.ค.นี้
- ชาตรี เคลียร์ทุกดราม่าศึก ONE คอนเฟิร์ม รถถัง vs น้องโอ๋ ที่โตเกียว 16 พ.ย.นี้
- สเก็ตเชอร์ส เฟรนด์ชิพ วอล์ค 2025 งานเดิน-วิ่งประจำปี พิชิตเส้นทาง 10 กม.ท้าทายใจกลางกรุง