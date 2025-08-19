เพียงธาร หวด 2 เซตปราบเกาหลีลอยลำ 16 คน เทนนิส จี เอช แบงก์
การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ รายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 (1) ซึ่งแบ่งเป็นรายการหญิง ดับเบิลยู 15 และชาย เอ็ม 15 ชิงเงินรางวัลรวม รายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวม 2 รายการ คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 1,017,300 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2568 เป็นรอบเมนดรอว์วันแรก
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก (32 คน) “เอิร์ธ” เพียงธาร ผลิพืช ทีมชาติไทยชุด 2025 บิลลี จีน คิง คัพ ประเดิมชัยได้สำเร็จ หลังใช้การหวดที่หลากหลาย เอาชนะ ชอย ออนยู สาวเกาหลีใต้ ภายใน 2 เซต 6-3, 6-1 ในเวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที เพียงธาร ผ่านเข้ารอบสอง พบ ลิซ่า-มารี ริอูซ์ จากญี่ปุ่น ที่ชนะ ทรรศพร นาคหล่อ 6-3, 6-4
ทางด้าน “แซค” ฐานทัพ สุขสำราญ นักหวดหนุ่มไทย เค้นฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาปราบ แจน คลีมัส จากสาธารณรัฐเช็ก ได้สำเร็จ ด้วยสกอร์ 6-4 ทั้งสองเซต ในเวลา 1 ชั่วโมง 34 นาที ทำให้ ฐานทัพ ผ่านเข้ารอบสอง ประเภทชายเดี่ยว รอพบผู้ชนะระหว่าง อี จุนฮยอน จากเกาหลีใต้ กับ ไดสุเกะ ซูมิซาวะ มือวาง 5 จากญี่ปุ่น
ขณะที่ผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบแรก พิมพ์มาดา ทองคำ ชนะ ปูจา อิงเกล (อินเดีย) 6-1, 6-1 ลัลดา กำหอม แพ้ มิซากิ มัตสึดะ (ญี่ปุ่น) 4-6, 1-6 อมิตตาลัย ประสูตรนาวิน แพ้ เทียน ฟางหราน (จีน) 1-6, 1-6 ญาตาวี ฉิมฉ่ำ แพ้ มิโฮะ คุราโมจิ (ญี่ปุ่น) 1-6, 1-6
ชายเดี่ยว รอบแรก ศิวณัฎฐ์ อุ้ยตยะกุล แพ้ แม็กซ์ เบซิ่ง (สหราชอาณาจักร) 3-6, 0-6
หญิงคู่ รอบแรก อัญชิสา ฉันทะ-พัชรินทร์ ชีพชาญเดช ชนะ อีวา มารี เดวิญส์-มายัน ลารอน (สิงคโปร์-อิสราเอล) 6-1, 6-2 สลักทิพย์ อุ่นเมือง-ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ แพ้ ชิโฮมิ หลี่ ซวน ลีออง-ชิน จีโฮ (มาเลเซีย-เกาหลีใต้) 6-4, 4-6 และซูเปอร์ไทเบรก 6-10
ชายคู่ รอบแรก กฤติน โกยกุล-จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ ชนะ ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์-ทัดพงษ์ กมลปัญญากร 6-4, 6-2 ณัฏฐญุตม์ นิธิธนนนต์-ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ แพ้ อิลยา อิกนาตอฟ-มาร์กอส คาโลเวโลนิส (อุซเบกิสถาน-กรีซ) 5-7, 2-6