ชาตรี เคลียร์ทุกดราม่าศึก ONE คอนเฟิร์ม รถถัง vs น้องโอ๋ ที่โตเกียว 16 พ.ย.นี้
นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปี้ยนชิพ (ONE) ร่วมพูดคุยในรายการ The ONE Podcast EP.24 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยออกอากาศผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ONE Championship Thailand โดยมีหลายประเด็นน่าสนใจ ซึ่งได้รวบรวมไว้แล้ว ดังนี้
ประเด็นแรก เรื่องผลการตัดสิน 2 คู่มวยดราม่า จากความไม่สบายใจของแฟนๆ กับผลการตัดสิน คู่เอกของศึก ONE ลุมพินี 119 สมิงดำ เอ็นเอฟ.ลูกสวน เอาชนะ ซ่อนรัก แฟร์เท็กซ์ ไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ และล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 120 ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ เบียดชนะ ป้อมเพชร พานทองยิม ไปด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ นายชาตรี ยืนยันถึงความโปร่งใสและยุติธรรม โดยคู่มวยทั้งสองนั้นมีความสูสี และเป็นไปได้ที่กรรมการจะมีมุมมองแตกต่างกัน
“ONE ก่อตั้งมาถึงวันนี้เป็นเวลา 14 ปี จัดการแข่งขันมาแล้วร่วม 3,000 ไฟต์ จากที่ผ่านมามีเพียงไม่ถึง 10 ไฟต์ที่ผลการแข่งขันออกมาเป็นที่ถกเถียง ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนน้อยมากสำหรับการแข่งขันกีฬา”
นายชาตรีกล่าวอีกว่า ในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท เป็นธรรมดาที่จะเกิดความคิดเห็น หรือมุมมองที่แตกต่างกันได้ในกลุ่มผู้ชมด้วยกันเอง กรรมการ หรือระหว่างผู้ชมกับกรรมการ โดยในการแข่งขันกีฬามวยไทยมีหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือ เรื่องการรับชมผ่านหน้าจอมือถือหรือโทรศัพท์ กับมุมที่นั่งของกรรมการ 3 ท่านในสนาม ทำให้ภาพที่แต่ละฝ่ายมองเห็นนั้นแตกต่างกันออกไปได้ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของกรรมการในเสี้ยววินาที
ประเด็นต่อมา เรื่องเล็งจัดรีแมตช์ทั้งสองคู่ เพื่อเป็นการคลี่คลายเกี่ยวกับเรื่องนี้ นายชาตรี จึงตัดสินใจจะจัดไฟต์รีแมตช์ทั้ง 2 คู่ทันทีเมื่อนักกีฬาทั้งสองฝ่ายมีความพร้อม
นอกจากนี้ นายชาตรี ยังแสดงความคิดเห็นในฐานะผู้ชมคนหนึ่ง โดยคู่ระหว่าง สมิงดำ vs ซ่อนรัก นั้นเห็นว่า สมิงดำ ทำผลงานได้ดีกว่าใน 2 ยกแรก ส่วน ซ่อนรัก ทำได้ดีกว่าในยกที่ 3 ดังนั้น สมิงดำ จึงสมควรเป็นฝ่ายชนะ สอดคล้องกับผลการตัดสินอันเป็นเอกฉันท์ (3 เสียง) ของกรรมการ
ขณะที่คู่ระหว่าง ยอดเหล็กเพชร vs ป้อมเพชร นั้นมองว่า ป้อมเพชร ทำได้ดีกว่าทุกยก และสมควรเป็นผู้ชนะ แต่ในฐานะผู้ชมก็ยอมรับการตัดสินของกรรมการที่มองว่า ยอดเหล็กเพชร ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ 2-1 เสียง
ประเด็นที่สาม เรื่องกรรมการ ONE เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับความเชื่อมั่นนับจากนี้ที่แฟนๆ จะมีต่อกรรมการของ ONE นายชาตรี ยืนยันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า กรรมการของ ONE เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง เป็นที่ยอมรับ และมีชื่อเสียงในแวดวงมวยไทยจากทั่วทุกมุมโลก เป็นบุคคลกลางที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ ONE ดังนั้นจึงไม่สามารถแทรกแซงเรื่องผลการตัดสินได้ และเป็นไปได้ยากที่กรรมการจะถูกโน้มน้าวไปตามอิทธิพลใดๆ เพราะเป็นความเสี่ยงสูงที่จะทำลายชื่อเสียงและความเชื่อถือที่สั่งสมมา
“กรรมการของ ONE มีจำนวนหลายคน โดยทำหน้าที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปในแต่ละอีเวนต์ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้การทำงานของกรรมการทุกคน ทุกไฟต์ ทุกอีเวนต์ จะได้รับการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งหากพบว่ากรรมการท่านใดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อตรง ไม่ยุติธรรม หรือส่อให้เห็นถึงความไม่โปร่งใส ก็สามารถที่จะตัดสินใจเลิกจ้างได้ทันที แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยเกิดกรณีนี้”
ประเด็นที่สี่ เรื่องเตรียมเปลี่ยนนวมเพิ่มความปลอดภัยนักกีฬา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆ สอบถามกันเข้ามาจำนวนมากคือ เรื่องของนวมที่ใช้ในกติกามวยไทย นายชาตรี อธิบายเรื่องนี้ว่า ได้มีการปรับรูปแบบของนวมใหม่ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการใช้งาน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักกีฬาทั้งสองฝ่ายมากขึ้น
“นวมรุ่นใหม่จะมีส่วนยื่นออกมาปกป้องบริเวณนิ้วโป้งมากขึ้น และเพิ่มความหนาบริเวณสันมือ ที่สำคัญคือ ตัวนวมถูกจัดรูปทรงให้นิ้วของนักกีฬามีความโค้ง และยากที่จะเหยียดนิ้วให้ตรงได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหานิ้วจิ้มตาในระหว่างแข่งขัน ซึ่งขณะนี้นวมรุ่นใหม่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการผลิต หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพและการใช้งาน ก็จะนำออกมาใช้ในการแข่งขันได้อย่างสมบูรณ์”
ประเด็นสุดท้าย เรื่องการคอนเฟิร์ม “รถถัง vs น้องโอ๋” ลุยศึก ONE 173 ซึ่งจากที่นายชาตรีเคยเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆ ด้วยการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Chatri Sityodtong สั้นๆ เกี่ยวกับคู่มวย “น้องโอ๋ vs รถถัง” จนทำให้แฟนๆ ต่างลุ้นกันใจจดใจจ่อว่าคู่มวยนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
ในโอกาสนี้ นายชาตรี จัดเซอร์ไพรส์ประกาศออกกลางรายการว่า “น้องโอ๋ vs รถถัง” ถูกวางตัวในศึก ONE 173 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายนนี้
