‘สรวงศ์’ เร่งเซ็นสัญญาเอฟวัน คาดจบก่อนปลายปีใช้พื้นที่จตุจักรสนามแข่ง
ความคืบหน้ากรณีที่ประเทศไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์สูตรหนึ่งชิงแชมป์โลก “ฟอร์มูล่าวัน” หรือเอฟวัน โดยทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเอฟวัน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2571 ภายใต้กรอบวงเงินกว่า 40,000 ล้านบาท ซึ่งจะใช้งบเป็นรายปีและต้องเสนอเข้ามาให้ ครม.พิจารณาในทุกปี ตามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างประเทศไทยกับทางเอฟวันนั้น
ล่าสุด “รมว.บอย” นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าเรื่องประเทศไทยกับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเอฟวันตอนนี้อยู่ในระหว่างการทำดีเทล ดีไซน์ (การออกแบบรายละเอียด) ซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการเซ็นสัญญากับทางเอฟวัน ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด จะพยายามให้มีการเซ็นสัญญาให้ได้ภายในสิ้นปีนี้
นายสรวงศ์ กล่าวอีกว่า หลังจากนั้นก็จะเริ่มมีการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน และจะมีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการให้ความรู้กับประชาชน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ในละแวกของสนามแข่งขัน (ย่านจตุจักรรวมพื้นที่ประมาณ 5-6 กม.) ให้ได้รับความรู้ให้มากที่สุด และให้ได้เข้าใจถึงมอเตอร์สปอร์ต
สำหรับนายสรวงศ์ เทียนทอง ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานคณะทำงานประมูลสิทธิ์ และมีองค์ประกอบเป็นปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงอธิบดีที่เกี่ยวข้องในกระทรวงคมนาคม และอื่นๆ โดยยืนยันว่าระยะเวลาในการศึกษาจนถึงปี 2571 เพียงพอ เนื่องจากขณะนี้ได้มีการออกแบบไว้คร่าวๆ แล้ว และเบื้องต้นมีแบบออกมาบ้างแล้ว โดยได้ทำงานร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ของ สปน. รวมถึง บริษัท ฟอร์มูล่า วัน กรุ๊ป แล้ว