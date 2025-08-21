ช่อง 7HD เปิดรับสมัครทีมลูกหนังขาสั้นพร้อมเปิดศึกฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปี้ยน คัพ
ลูกหนังขาสั้นมีเฮ “ช่อง 7HD” เปิดดาวน์โหลดใบสมัคร ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 พร้อมประกาศข่าวดี ปีนี้รับจำนวนไม่จำกัด ! ห้ามพลาดเริ่มรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่ 1-3 กันยายน
นับถอยหลังเดินหน้าสู่เอพิโสดซีรีส์ที่ 4 พร้อมเปิดศึกฟาดแข้ง ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 โดย ช่อง 7HD ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนชนิดสุดท้ายของ 4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2025 ด้วยความสำเร็จและกระแสตอบรับถล่มทลายของปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น ไวรัลสุดปังของเหล่านักเตะ สีสันขอบสนามสุดว้าว ลีลาสุดเร้าใจของทีมผู้บรรยายตัวตึง รวมถึงยอดชมและเชียร์ทางทีวีและออนไลน์ ทำให้ปีนี้ ช่อง 7HD จัดเต็มความมัน ประกาศข่าวดีรับสมัครทีมลูกหนังขาสั้นทั่วประเทศแบบไม่จำกัดจำนวนทีม พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ch7.com/champ7hd/football2025 โดยแต่ละโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการแข่งขัน พร้อมเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน ก่อนส่งใบสมัครพร้อมกันทั่วประเทศได้ในวันที่ 1-3 กันยายนนี้เท่านั้น
ร่วมท้าประลองพิสูจน์ฝีเท้า เพื่อหาทีมผู้ไม่เคยแพ้ ให้เหลือเพียงทีมแกร่งหนึ่งเดียวของประเทศ เตรียมฟอร์มทีม ฟิตความแข็งแรงให้พร้อม สมัครให้ทัน แล้วมาระเบิดความมัน พร้อมสร้างปรากฏการณ์ความปังไปด้วยกัน ตั้งแต่ ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป
โดย “โรงเรียนภัทรบพิตร” ดีกรีเจ้าของแชมป์ปี 2024 จะมาร่วมฟาดแข้งชิงชัยอีกครั้ง จะสามารถฝ่าฟันเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและรักษาถ้วยแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่ 2 หรือไม่ต้องติดตาม
แชมป์กีฬา 7HD สนามนี้มีแต่ตัวตึง นักกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม กองเชียร์เตรียมเสียงให้ดี ลุ้นสุดมันเชียร์ลั่นสนามเชียร์ทีมโปรดเฟ้นหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว ที่จะคว้าชัยสูงสุดและครองถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษามากมาย
แฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และช่องทางโซเชียลมีเดีย Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) Ch7HD Sports (Facebook, IG, TikTok) รวมถึงเว็บไซต์ www.ch7.com แอปพลิเคชัน Ch7HD, BUGABOO.TV