ช่อง 8 เสิร์ฟมวยสด อัดแน่นรายการมันเพียบ เช็กคู่ต่อยเสาร์-อาทิตย์นี้
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ในเครือ อาร์เอส กรุ๊ป พร้อมเสิร์ฟ มวยไทยสุดสัปดาห์ 3 รายการดัง ให้แฟนมวยเพลิดเพลินไปกับความมันส์เดือดแบบโนลิมิตโดยเริ่มกันตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม กับรายการ LWC SUPER CHAMP (ลุมพินีเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ซุปเปอร์แชมป์) เวลา 17.30 น. และวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม กับรายการ มวยดีวิถีไทย เวลา 12.30 น. และรายการ THAI FIGHT LEAGUE เวลา 18.00 น. ใครชอบความเร้าใจห้ามพลาด ซึ่งแฟนๆสามารถติดตามความสนุกดังนี้
เริ่มต้น รายการ LWC SUPER CHAMP (ลุมพินีเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ซุปเปอร์แชมป์) ถ่ายทอดสดจากลุมพินี มวยไทย อารีน่า (LUMPINEE MUAYTHAI ARENA) ถนนรามอินทรา สัปดาห์นี้ ลุ้นระทึกกับรอบชิงชนะเลิศของ “ศึกมวยรอบเงินไชโย” พิกัด 165 ปอนด์ ใครคือที่หนึ่งของรุ่น ระหว่าง “เพชรนิยม ศ.นิยมทรัพย์” พยัคฆ์ร้ายแห่งหัวหิน พบ “อายูป บาห์รี” กำปั้นทะเลทรายจากแอลจีเรีย ส่วนคู่เอก เป็นการพบกันกำหนด 5 ยก พิกัด 145 ปอนด์ ระหว่าง “เพชรพีรพล พ.เพิ่มทรัพย์” ซ้ายโคตรเซียน พบ “ซามาน โมราดี” เปอร์เซียพันธุ์โหด พร้อมด้วยคู่มวยประกอบรายการสุดระทึก
“เสน่ห์งาม กำนันเชษฐ์เมืองชล” พบ “เพชรลูกอ้อน เกียรติก้องไพร” พิกัด 105 ปอนด์
มวยรอบเงินไชโย ชิงอันดับ 3 “เอมเมอร์สัน เบนโต้” พบ “มาฮาน โฟตูฮี” พิกัด 165 ปอนด์
“เพชรภูพาน ม.ภูวนา” พบ “ฮอลลี โบว์เนส” (อังกฤษ) พิกัด 119 ปอนด์
“หลี่ เจียหลง” (จีน) พบ “เอล อูเอฮาบี จาฟาร์” (โมร็อกโก) พิกัด 145 ปอนด์
“สำออยน้อย เพชรหนองกี่” (เมียนมา) พบ “โมฮัมหมัดเรซา ไฮดาร์นัตตาจบิเชห์” (อิหร่าน) พิกัด 143 ปอนด์
ต่อเนื่อง รายการ มวยดีวิถีไทย ร่วมส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ กับการแข่งขันชกมวยไทย 5 ยก พบ นักมวยระดับแชมป์เปียนจากหลากหลายเวที และดาวรุ่งทั้งภูธร นครบาล ที่ล้วนคัดสรรมาเพื่อส่งต่อความมันกันแบบไร้ขีดจำกัด ถ่ายทอดสดจาก เวทีมวยกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) สัปดาห์นี้ คู่เอก ป้องกันแชมป์ 100 ปอนด์ “ยุทธจักร ตลาดนัดคนเดินเพลินเมืองพล“ จอมเตะริมฝั่งโขง พบ “เหนือพยัคฆ์ พุฒิประชาชื่น” พยัคฆ์ใจเกินร้อย พิกัด 100 ปอนด์
ส่วนรองคู่เอก “ศิลปะไทย สากุลรัตนะ” พระกาฬเมืองพระยาแล พบ “รักดินแดง ทีเด็ด 99” ขุนเข่าเมืองมหา พิกัด 125 ปอนด์
เสริมความมันกับคู่มวยอีก 3 คู่ “สามดาว N.F.ลูกสวน” พบ “เพชรธนวัฒน์ หนุ่มธรณ์เทพ” พิกัด 132 ปอนด์ , “จาวาด สิงห์บุรีไฟต์คลับ” พบ “ก้าวพยัคฆ์ P.S.R.มวยไทย” พิกัด 116 ปอนด์ และ “รถถัง อ.โชคชัย” พบ “ทุ่งมนต์เล็ก ลูกอ่างตานนท์” พิกัด 100 ปอนด์
ปิดท้ายความสนุก รายการ THAI FIGHT LEAGUE ถ่ายทอดสดจากเวทีมวย WORLD SIAM STADIUM ตะวันนา บางกะปิ สัปดาห์นี้ โค้งสุดท้ายของรอบแรก ISUZU THAILAND CHAMPIONSHIP ศึกระหว่าง ภาคอีสานเหนือ ปะทะ ภาคใต้ รุ่น 63 กก. “ชัยบุรี” พบกับ “ซุปเปอร์บอล” และรุ่น 65 กก. “ยอดคมปฏัก” พบกับ “พลเอก” แล้วมาเดือดกับ “ปุ๋ยไข่มุก คาดเชือก” ศึกสุดท้ายในรอบแรกของ “ปูซาน” ปะทะ “เซเยดซาโฮ” แล้วเพิ่มดีกรีความเดือดกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ขาบู๊ ทั้ง “เดชทรงวุฒิ”, “ดินดำ”, “สิงห์ดำ” และคู่มวยหญิงที่จะมาวัดฝีมือเพื่อก้าวสู่สังเวียน THAI FIGHT
คู่ 1 Super Fight คาดเชือก มวยหญิง 56 กก.
โรกาเยห์ โมฮัมมาดิยาน (อิหร่าน) พบ ไอริส ดิคตัส (เนเธอร์แลนด์)
คู่ 2 Super Fight คาดเชือก มวยชาย 62 กก.
สิงห์ดำ โกมิน-เฟอร์นิเจอร์ พบ ยูเนส ราลี่ (โมร็อกโก)
คู่ 3 Super Fight คาดเชือก มวยชาย 66 กก.
ดินดำ วิทยาลัยนครราชสีมา พบ ยานิส คาสเซ็ม (ฝรั่งเศส)
คู่ 4 Super Fight คาดเชือก มวยชาย 61 กก.
เดชทรงวุฒิ ศิษย์ ดร.ชาญชัย พบ อดัม เอ็มเคอร์เคบ (โมร็อกโก)
คู่ 5 Isuzu Thailand Championship 65 กก.รอบแรก
ยอดคมปฏัก ซินบีมวยไทย (ภาคอีสานเหนือ) พบ พลเอก ภูตะลึงคาเฟ่ (ภาคใต้)
คู่ 6 Isuzu Thailand Championship 63 กก.รอบแรก
ชัยบุรี ลูกสิงห์นำชัย (ภาคอีสานเหนือ) พบ ซุปเปอร์บอล น้องแพรลูกสาวกำนันกุ้ง(ภาคใต้)
คู่ 7 มวยรอบปุ๋ยไข่มุก คาดเชือก 67 กก. รอบแรก
ปูซาน ปราสาทหินพิมาย พบ เซเยดชาโฮ กีซาเรี่ยน (อิหร่าน)
ดังนั้นห้ามพลาดชม 3 รายการมวยไทยสุดสัปดาห์ การันตีความมันส์ที่สุดระดับประเทศ ในรายการ LWC SUPER CHAMP (ลุมพินีเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ซุปเปอร์แชมป์) ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม เวลา 17.30 น. และ 2 รายการสุดมันส์ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม กับรายการ มวยดีวิถีไทย เวลา 12.30 น. และ รายการ THAI FIGHT LEAGUE เวลา 18.00 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 ที่มีรายการมวยไทยมากที่สุด