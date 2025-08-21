นาวิน สิงสาท ลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกวินด์เซิร์ฟ
“จ่ายิม” นาวิน สิงสาท ผลงานสุดปังลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกวินด์เซิร์ฟ ประเภทเทคโน 293 พลัส รุ่นทั่วไป หลังแข่งขันจบ 3 วัน รั้งอันดับ 2 ยังเหลือลุ้นอีก 3 วัน ด้าน “พัฒนา บุญสวัสดิ์” พ่อบ้านโต้คลื่นไทย กำชับตั้งสมาธิ เล่นตามแผนที่วางไว้ และอย่ากดดันตัวเองมากเกินไป เชื่อว่านักกีฬาไทยมีศักยภาพดีพอที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้เช่นกัน
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวินด์เซิร์ฟ รายการ “เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์” ประเภทเทคโน 293 พลัส รุ่นทั่วไป ระหว่างวันที่ 18-23 สิงหาคม 2568 ที่ประเทศเวลส์ สหราชอาณาจักร โดยสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย 1 คน ได้แก่ ”จ่ายิม“ นาวิน สิงสาท นักกีฬาความหวังสำคัญลุ้นเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย ช่วงปลายปีนี้
ล่าสุด นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ เปิดเผยว่า หลังจากผ่านการแข่งขันมาแล้ว 3 วัน รวม 9 เรซ ปรากฏว่า นาวิน ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมีแต้มเสีย 35 คะแนน อยู่อันดับ 2 ขณะที่ผู้นำเป็นของ ไดโกะ โคมัตสึ จากญี่ปุ่น มีแต้มเสีย 27 คะแนน ส่วนอันดับ 3 ได้แก่ ยูโตะ เอโอกิ จากญี่ปุ่น มีแต้มเสีย 47 คะแนน สำหรับสภาพอากาศช่วงแข่งขันค่อนข้างหนาวเย็นอุณหภูมิประมาณ 12-18 องศาเซลเซียส รวมทั้งมีฝนตกบางวัน ส่วนลมจะเป็นลักษณะแรงสลับเบา
“ช่วงที่ผ่านมานักกีฬาชุดซีเกมส์ได้ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น ที่ศูนย์บริการกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ทำให้การแข่งขันครั้งนี้ จ่าเอก นาวิน ค่อนข้างมีความพร้อมอย่างมาก ทั้งสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ส่งผลให้ทำผลงานได้ดีมาก หลังจากนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก 3 วัน รวม 6 เรซ (แข่งขันทั้งหมด 15 เรซ) ตนได้กำชับให้นักกีฬาตั้งสมาธิ เล่นตามแผนที่วางไว้ และอย่ากดดันตัวเองมากเกินไป เชื่อว่านักกีฬาไทยมีศักยภาพดีพอที่จะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการนี้ได้เช่นกัน“ พ่อบ้านโต้คลื่นไทย กล่าว
ทั้งนี้ นักกีฬาวินด์เซิร์ฟไทยยังไม่เคยคว้าแชมป์โลกประเภทเทคโน 293 พลัส รุ่นทั่วไป มาก่อน หากทำสำเร็จจะเป็นนักวินด์เซิร์ฟไทยคนแรกที่คว้าแชมป์โลกประเภทนี้มาครอง โดยก่อนหน้านี้ “น้องดาว“ ศิริพร แก้วดวงงาม เคยคว้าเหรียญทองประเภทนี้ในการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกมส์ ค.ศ.2010 ที่ประเทศสิงคโปร์ (รุ่นยุวชน)