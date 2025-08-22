นักกีฬาซีเกมส์เฮ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ผลักดันสำเร็จ กรมบัญชีกลาง ไฟเขียว อนุมัติเงินสนับสนุนซีเกมส์แล้ว
กรมบัญชีกลางได้เห็นชอบอนุมัติกรอบงบประมาณเพิ่มเติม 310,980,975.63 บาท สำหรับโครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568
ทางสำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ขอขอบคุณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะรองประธานบริหารกองทุนฯ, กรมบัญชีกลาง ที่ช่วยเร่งรัดเห็นชอบกรอบงบประมาณเพิ่มเติม และ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ติดตามความคืบหน้าเรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนอย่างใกล้ชิด เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ซึ่งเรื่องดังกล่างทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีข้อสั่งการมายังการกีฬาแห่งประเทศไทยและสำนักงานกองทุนฯ ให้เร่งประสานงานกับสมาคมกีฬาต่าง ๆ เพื่อดำเนินการส่งรายงานผล โดยสำนักงานกองทุนฯ ได้จัดเตรียมบันทึกข้อตกลงไว้ล่วงหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
แนวทางการเบิกจ่ายการเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงแบ่งเป็น 2 ส่วน แรกคือกรณีที่สิ้นสุดเดือน กรกฎาคม และส่วนที่สองคือเดือนสิงหาคม ที่สามารถเบิกแบบเร่งด่วน
ขั้นตอนปฏิบัติมีดังนี้
1.สำนักงานกองทุนฯ ปริ้น PRJ และบันทึกข้อตกลง จากระบบให้กับทุกสมาคมฯ และจะนำเสนอ ผู้จัดการกองทุน ฯ ลงนาม ส่วนที่1 โดยข้อให้ทุกสมาคมประสานมายังกองทุนฯ เพื่อติดต่อขอรับฉบับจริงได้ที่ สำนักงานกองทุนฯ ชั้น 3 เพื่อนำเสนอนายกสมาคมกีฬา/เลขาธิการสมาคมฯ ลงนาม ส่วนที่2 และส่งฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ลงนามในบันทึกข้อตกลง ส่วนที่3 (เนื่องจากโครงการเตรียมการแข่งขันซีเกมส์ ต้องลงนาม 3 ฝ่าย) ทั้งนี้ ตั้งแต่ พรุ่งนี้เป็นต้นไป
2. สำหรับรายงานผล ทุกสมาคมฯ สามารถคีย์รายงานในระบบได้เลย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหากเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้องท่านสามารถส่งเบิกผ่านฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
3.ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารตามระเบียบให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายตามระเบียบต่อไป
4.ฝ่ายการคลังกองทุน เมื่อได้รับอกสารประกอบการเบิกจ่าย ที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ก็สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ
การอนุมัติงบประมาณครั้งนี้ ถือเป็นกำลังใจสำคัญแก่คณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2568 จึงขอความร่วมมือให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เร่งดำเนินการข้างต้นต่อไป