เงือกอุ้ม วอน กกท.จ่ายเงินเด็กค้าง 5 เดือนทำให้ขวัญกำลังใจนักกีฬากระเจิง
“เงือกอุ้ม” ณัชฐานันท์ จันทร์กระจ่าง สุดทน ยอมออกมาเป็นกระบอกเสียงแทนน้องเรื่องเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมที่ค้างจ่าย 5-6 เดือน ย้ำ “ซีเกมส์” มีไม่น้อยกว่า 3 เหรียญทองแน่นอน แต่ตอนนี้ขวัญแลกำลังใจทุกคนกระเจิดกระเจิง วอนผู้ใหญ่ และการกีฬาแห่งประเทศไทย เห็นความสำคัญของนักกีฬาทุกคน ไม่เพียงแค่นักกีฬาว่ายน้ำ แต่รวมถึงนักกีฬาทีมชาติทุกคนด้วย
สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เตรียมส่งนักว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย เดินทางไปเข้าร่วมแข่งขัน รายการ เอเชี่ยน ยูธเกมส์ ครั้งที้ 3 ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม 2568 ที่ประเทศบาห์เรน จำนวน 24 คน ซึ่งล่าสุดนักกีฬาทั้งหมดได้เข้าโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬา ครบตามจำนวนแล้ว ประกอบด้วย
นักว่ายน้ำชาย 14 คน ธนภัทร พินเสนาะ, ณัฐภัทร พินเสนาะ, สกาย กิ่งโพยม, นาราชา คำนนท์, พิภัชกานต์ สร้างศิริ, ปริพัฒน์ พิมแปร, ศุภกร ใจกล้า, สร้างบุญ พลาศรี, จิรภัทร ชยางศุ, ศุภัคพงษ์ นันทปิยะวรรณ , ภัทรภูมิ คำสะอาด, ภัค ธรรมสาโรช, ภูเรภัทร์ ศรีโรจนันท์, คมชาญ วิชาชัย
นักว่ายน้ำหญิง 10 คน มาเรีย เนตเดลกา , ณัฏฐณิชา โลหะจารุ, กนิษฐา ตั้งนภากร, กัญณภัส ศิริเรืองชานนท์, วิชิตา เกษมณี, มณี แก้วพิจิตร, พิชญ์พธู สุขสี, ปฤณภัทท สุนทรรังสี, ณัฐกฤตา ลีกิจจากร และ วริศรา นพทอง โดยมี น.ส.ณัชฐานันท์ วงศ์กระจ่าง (เงือกอุ้ม) อดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย เป็นผู้ฝึกสอน
จากการทดสอบความฟิตของร่างกายครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ประเมินขั้นต้นว่า เนื่องจากกีฬาทางน้ำ ต้องเน้นไปที่ระบบการหายใจ และ ความอึดอดทนเป็นสำคัญ นักกีฬาทั้งหมดจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน ทั้งในเรื่องความจุปอด , ระบบการหายใจอยู่ในเกณฑ์ที่ดี, ความแข็งแกร่งบริเวณกล้ามเนื้อแขน และ กล้ามเนื้อขา ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใด
ขณะที่ “เงือกอุ้ม” น.ส.ณัชฐานันท์ วงศ์กระจ่าง กล่าวว่า นักกีฬาเยาวชนชุดนี้ ไม่ได้เก็บตัวซ้อมร่วมกัน โดยทุกคนซ้อมอยู่ที่สโมสรต้นสังกัด และ บางคนที่บ้านมีสระว่ายน้ำเป็นของตัวเอง ส่วนการมาทดสอบร่างกายครั้งนี้ ได้มีการปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชื่ยวชาญในเรื่องโภชนาการ รวมถึงการพักผ่อน และ การรักษาสภาพร่างกายให้มีความแข็งแกร่งจนถึงวันจบการแข่งขัน นับจากวันนี้เหลือเวลาอีก 1 เดือน ถามว่าตอนนี้กังวลไหม ตอบได้เลยว่า ไม่มีอะไรที่ต้องกังวล เพราะทุกคนมีประสบการณ์ มีความสามารถ เคยผ่านเกมระดับนานาชาติมาแล้ว พร้อมที่จะลงแข่งขันได้ทันที หากถามว่ารายการ เอเชี่ยน ยูธเกมส์ หวังกี่เหรียญทอง คงตอบยาก ต้องขอไปดูหน้างานอีกครั้ง เพราะยอมรับว่าถึงแม้เด็กเราจะมีประสบการณ์ แต่ถึงเวลาก่อนกระโดดลงสระมีอาการเกร็งอยู่บ้าง หากไม่กดดันตัวเองจนเกินไป ยืนยันว่ามีเหรียญทองกลับมาหลายเหรียญอย่างแน่นอน
ส่วนเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับนักกีฬาว่ายน้ำชุดซีเกมส์ “เงือกอุ้ม” กล่าวว่า ขณะนี้ทางสมาคมฯ กำลังอยู่ในช่วงของการคัดเลือกครั้งสุดท้าย แต่ที่มองเห็นแน่ ๆ มีทั้ง ต้นน้ำ กันตีมูล, กมลชนก ขวัญเมือง และ เจนจิรา ศรีสอาด ไม่น่าหลุดเพราะทั้ง 3 คน เป็นความหวังในคว้าเหรียญทอง ขณะที่เรื่องที่เป็นห่วงที่สุดคือ เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาออกช้ามาก นักกีฬาได้รับครั้งล่าสุดเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นผ่านพ้นมา 5 เดือน หากสิ้นเดือนสิงหาคม ก็ครบ 6 เดือนเต็ม ตอนนี้ขวัญและกำลังใจของน้อง ๆ ทุกคนไม่สู้ดีนัก เพราะกีฬาว่ายน้ำแต่ละคนมีค่าใช้จ่ายสูงมาก รวมถึงนักกีฬาทีมชาติซีเกมส์ทุกชนิดเดียวกัน ที่ตกอยู่ในความกดดันเดียวกัน อยากให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ช่วยเร่งดำเนินการตรงส่วนนี้อย่างเร็วที่สุดด้วยค่ะ