ช่อง 7HD ส่งโปรแกรมมวยเดือดทะลุจอ ONE ลุมพินี 121 – Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME – มวยไทย 7 สี
ช่อง 7HD ปักหมุดความมัน วันศุกร์นี้ พบกับ ONE ลุมพินี 121 คู่เอก เต็งหนึ่ง แฟร์เท็กซ์ เปิดหน้าท้าชนเดือดกับ “มักซิม บักห์ทิน” ขณะที่วันเสาร์ “Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME” ส่งคู่เอก เพชรแดนเหนือ สังหะมวยไทย ปะทะ กง อีฮาง และวันอาทิตย์ “มวยไทย 7 สี” คู่เอกพบกับ หยกคีรี ที.เอ็น.มวยไทยยิม ปะทะ เด่น ศิษย์นายกทวีปตะพง
แฟนกีฬาที่รักการต่อสู้ห้ามพลาด ช่อง 7HD ส่งคู่มวยมันขึ้นสังเวียน ประเดิมด้วย วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคมนี้ พบกับศึก ONE ลุมพินี 121 นำโดยคู่เอก เต็งหนึ่ง แฟร์เท็กซ์ มวยจอมแกร่ง จากนครสวรรค์ ออกตามล่าแต้มชัยต่อเนื่อง ดวลกับ มักซิม บักห์ทิน กำปั้นฟอร์มสด จากรัสเซีย ที่ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น ในกติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ เปิดศึกรีแมตช์เดือดระหว่าง อูเบด ฮัสเซน นักสู้ไฟแรง ตัวแทนจากปากีสถาน-สหราชอาณาจักร พบกับ เพชรนาเคียน ศ.นาเคียน มวยเก๋าเกม จากนครศรีธรรมราช ในกติกามวยไทย 130 ป. ร่วมด้วยคู่มวยมันมันอีกมากมาย ห้ามพลาดเด็ดขาด
ร่วมติดตามชมถ่ายทอดสดจาก สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) แบบ Full HD ทางช่อง 7HD กด 35 สดออนไลน์ทาง BUGABOO.TV ตั้งแต่เวลา 20.30 น. นอกจากนี้คอกีฬาสามารถเกาะติด LIVE-Streaming ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ทาง Facebook : Ch7HD / Ch7HD News / Ch7HD Sports และ YouTube : Ch7HD สามารถจองบัตรเข้าชมมวยที่สนามล่วงหน้าได้ทาง www.thaiticketmajor.com
จากนั้น วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคมนี้ มาระเบิดความมันเชียร์เดือดกับ Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME มีคู่มวยในรายการทั้งหมด 7 คู่ โดยมีคู่เอกนำรายการ เพชรแดนเหนือ สังหะมวยไทย ปะทะกับ กง อีฮาง นักชกชาวอังกฤษ-ปาเลสไตน์ แฟนหมัดมวยเปิดจอช่อง 7HD รอชมการถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือเชียร์สด ๆ ผ่านออนไลน์ทาง Facebook : Fairtex Fight และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : Ch7HD และ TERO Digital
ต่อด้วย วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคมนี้ แฟนมวยอย่าพลาดชม มวยไทย 7 สี รายการกีฬามวยไทย ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง จากการแข่งขันที่สนับสนุนการออกอาวุธ ด้วยลีลาแม่ไม้มวยไทยที่หลากหลายมาอย่างยาวนาน สัปดาห์นี้พบกับคู่เอก หยกคีรี ที.เอ็น.มวยไทยยิม วัดแกร่ง เด่น ศิษย์นายกทวีปตะพง ร่วมด้วยการแลกหมัดจากนักมวยฝีมือดีอีกหลายคู่ เปิดให้เข้าชมฟรี! เพียง 600 คนแรกเท่านั้น หรือติดตามชมถ่ายทอดสดจากสนามมวยช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ติดตามได้ทางช่อง 7HD กด 35
และแฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV ช่องทางออนไลน์ Ch7HD Sports (Facebook, IG, TikTok) และ Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) และเว็บไซต์ www.ch7.com