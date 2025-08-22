เบสบอลไทยเล่นรอบจัดอันดับ ศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่น 15 ปี
การแข่งขันเบสบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในรายการ 2025 XII BFA U15 Asian Baseball Championship ระหว่างวันที่ 17 – 23 สิงหาคม ที่เมืองไทหนาน ประเทศไต้หวัน
ในรอบ Opening round (รอบแรก) ทีมเยาวชนไทยที่อยู่ในสาย A ลงแข่งขันสามนัดมีผลดังนี้
แพ้ทีมชาติปากีสถาน 16:2 รัน
แพ้ทีมชาติเกาหลีใต้ 16:0 รัน
และแพ้ทีมชาติไต้หวัน 18:0 รัน
ทำให้ทีมไทยต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับกับทีมขาติศรีลังกา และทีมชาติฮ่องกง เพื่อชิงอันดับ 5-8 ต่อไป โดยวันที่ 21 สิงหาคม จะพบกับทีมชาติศรีลังกา เวลา13:30 น. และวันที่ 22 สิงหาคม พบกับทีมชาติฮ่องกง เวลา 13:30 น.