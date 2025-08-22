ส่งกำลังใจ 21 สปีดสเก็ตติ้งไทย สู้ศึก เอเชียน โอเพ่น ที่อินเดีย
ทัพนักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งทีมชาติไทยสู้ศึกรายการระดับเอเชีย Asian Open Short Track Speed Skating Trophy 2025 ที่เมืองเดห์ราดูน ประเทศอินเดีย วันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2568
รายชื่อนักกีฬา 21 คนมีดังนี้
1. นายประกฤต บวรมงคลศักดิ์
2. นาย จิรวัฒน์ ผลกาจ
3. นายชลชาติ ตะพรม
4. นายภูริภัทร ช่างไม้
5. นายจันทกร มณีวรรณกุล
6. นายธนัชชา ฉัตรไธสง
7. นางสาวธนัชญา ฉัตรไธสง
8. นางสาวปันปรีดา เปรมปรีชา
9. นางสาวอติญา เจิมแพทย์จรรยา
10. เด็กหญิงกานติมา มณีวรรณกุล
11. เด็กหญิงพิมพิดา ลีละประยูร
12. เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุวรรณประกร
13. เด็กหญิงภูษณิศา ศรีโนทัย
14. เด็กชายอัณณ์นิพิฐ โฆษิตวานิช
15. เด็กชายธกร จินาพงศ์
16. เด็กชายเคน เจริญคุปต์
17. เด็กชายรณพีร์ ศรีมงคล
18. นางสาววิมลรัตน์ ตะพรม
19. เด็กชายกฤษณพน พัวตระกูล
20. เด็กชายณัฏฐากร อาบวารี
21. เด็กหญิงมิญญาดา แสนใจ