ม.เกษมบัณฑิตผนึกสมาคมเบ่งกล้ามอบรมเพาะกาย
ผศ. ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้สังคมและผู้คนทุกเพศ วัย ให้ความสำคัญและตื่นตัวในการออกกำลังกายและสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้นตามลำดับ และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคน มหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง จึงกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ให้กับผู้สนใจทั่วไปฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2568 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้เป็นที่น่ายินดีที่ผู้สนใจทั้งบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษม และบุคคลทั่วไปกว่าครึ่งร้อย จากทั่วประเทศตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพตนเองโดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้การถ่ายถอดองค์ความรู้ เทคนิค และนวัตกรรมใหม่จากกูรูหรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายทีมชาติไทยและผ่านการแข่งขันกีฬาเพาะกายในระดับนานาชาติมาแล้วทั้งสิ้น
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวต่อไปว่าในนามของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตต้องขอบคุณภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพันธกิจสำหรับการบริการวิชาการแก่สังคมโดยเฉพาะการพัฒนาทุนมนุษย์หรือทรัพยากรของประเทศให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะและพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมในยุคดิจิทัล และเหนืออื่นใดเชื่อว่าผู้ที่ผ่านการรอบรมตามโครงการนี้สามรถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงตนตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ