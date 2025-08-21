จัดสองล้อ แทร็ค เอเชีย คัพ 28 ส.ค. ไทยส่งนักปั่นซีเกมส์ร่วมประชันที่สุพรรณบุรี
“เสธ.หมึก”พล.อ.เดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (เอซีซี), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (เอซีเอฟ) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี, การกีฬาแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2025” ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม ที่เวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ให้มีการบรรจุลงปฏิทินการแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับ Class 1 เรียบร้อยแล้ว สำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2025” จะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 28 สิงหาคม เวลา 15.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมในพิธี ซึ่งหลังจากประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันแล้ว จะสัมผัสสัญลักษณ์การแข่งขัน (อายบอล) แล้วเพลงมหาฤกษ์บรรเลง เจ้าหน้าที่ปล่อยแพรลูกโป่งป้ายชื่อการแข่งขันขึ้นสู่ท้องฟ้า และมีการยิงพลุ จากนั้นตนในฐานะนายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะกล่าวสุนทรพจน์เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานในพิธี และจะมีการแสดงชุด “รำบันเทิงเริงรำลำนำกลองยาว” จากนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ต่อด้วยการแข่งขันรายการคีรินรุ่นประชาชนชาย, ประชาชนหญิง, เยาวชนชาย และเยาวชนหญิง
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า ในส่วนของนักกีฬาที่มาร่วมการแข่งขันมี 28 ทีมจาก 15 ประเทศ คาดว่าจำนวนทั้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมเกือบ 1,000 คน นับว่ามากเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากทุกคนต้องการมาเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกในระดับ Class 1 เพื่อเป้าหมายในการควอลิฟายโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลีส ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการได้สิทธิ์ไปแข่งขันในระดับเนชั่นส์ คัพ และเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์ อีกด้วย ขณะเดียวกัน สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ได้แต่งตั้ง เวย์น โพมาริโอ ผู้ตัดสินชาวออสเตรเลีย ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ตัดสิน โดยมีผู้ตัดสินฝึกหัดอีก 3 คน ได้แก่ จื่อ ชิน หว่อง จากฮ่องกง, เบรนแดน แพตเตอร์สัน จากนิวซีแลนด์ และ จุนอิจิ สุมิคามะ จากญี่ปุ่น พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตรวจสารกระตุ้นชาวออสเตรเลียและชาวเวียดนามมาทำหน้าที่ตรวจหาสารกระตุ้นนักกีฬาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของ UCI ทุกประการ
“ด้านสนามเวลโลโดรมของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ก็มีการปรับปรุงรั้วรอบสนามให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ UCI ถึงแม้ว่าระยะของสนามจะเป็น 333.33 เมตร แต่ก็สามารถจัดการแข่งขันได้ แต่ถ้าหากประเทศไทยต้องการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับเนชั่นส์คัพ และการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์เอเชีย ซึ่งเป็นรายการสำคัญที่ UCI ใช้ในการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ต้องใช้สนามเวลโลโดรมในร่ม 250 เมตรเท่านั้น รวมทั้งเป็นจุดแข็งของประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเยาวชน หรือยูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ในปี ค.ศ.2030 ที่ปัจจุบันประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแข่งกับปารากวัย ชิลี และเดนมาร์ก อีกด้วย
“เสธ.หมึก” กล่าวอีกว่า นอกจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะให้นักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ลงแข่งขันทั้งหมด ก่อนที่สตาฟฟ์โค้ชจะพิจารณาตัดตัวเป็นครั้งสุดท้าย ประกอบด้วย รุ่นประชาชนชาย จาย อังสุธาสาวิทย์, นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา, ยืนยง เพชรรัตน์, ทักษ์ แก้วน้อย, ยุทธนา มะโน, วรุฒม์ แปะกระโทก, ณัฐพล จำชาติ, ณัฐกฤต แก้วน้อย, ธุรกิจ บุญรัตนธนากร / รุ่นประชาชนหญิง อภิสรา ศรีมงคล, กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ขณะเดียวกันก็จะมีนักกีฬารุ่นเยาวชนชายและประชาชนหญิงจากสโมสรต่าง ๆ ในสังกัดสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมแข่งขันด้วย
ทั้งนี้ สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะดำเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2025” ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2568 ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของทุกวันจนกระทั่งจบการแข่งขัน