อัญชิสายังแกร่ง! ดับซ่าเกาหลีฉลุย 8 คนหนุ่มลูกครึ่งมาแรงลิ่วหวดโลก จี เอช แบงก์
การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ รายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 (1) ซึ่งแบ่งเป็นรายการหญิง ดับเบิลยู 15 และชาย เอ็ม 15 ชิงเงินรางวัลรวม รายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวม 2 รายการ คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 1,017,300 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม เข้าสู่รอบสอง 16 คนสุดท้าย
“ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ นักหวดสาวไทย เกือบพลาดท่าในประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง หลังจากออกนำ จาง ซูฮา สาวเกาหลีใต้ ในเซตแรกไปถึง 5-0 แต่ถูกไล่มาเกือบทัน ก่อนที่ อัญชิสา จะใช้การหวดที่หลากหลาย ชิงทำแต้มในเกมสำคัญเพื่อปิดเซตแรก และเซตที่สอง ซึ่งทำสำเร็จ เอาชนะได้ 2-0 เซต 6-4, 7-5 ในเวลา 1 ชั่วโมง 33 นาที ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป
ด้านศึกชายเดี่ยว มาร์คุส มาลาซแชค-วูยือ นักเทนนิสไทย ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ซึ่งได้ฉายาจากกองเชียร์ไทยว่า “มังคุด” กรุยทางสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นกัน หลังจากโชว์ฟอร์มร้อนแรง หวดรอบสอง เอาชนะ แม็กซิม ชิน จากอุซเบกิสถาน ได้ 2 เซตรวด 6-1, 6-3 สำหรับรอบก่อนรองฯ มาร์คุส จะพบกับ คิม ดง จู หนุ่มเกาหลีใต้ ที่ชนะ ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ 7-5, 6-2
ขณะที่ผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบสอง เพียงธาร ผลิพืช ชนะ ลิซ่า-มารี ริอูซ์ (ญี่ปุ่น) 6-3, 6-3 พัชรินทร์ ชีพชาญเดช (วาง 3) ชนะ มายัน ลารอน (อิสราเอล) 7-5, 6-2
ชายเดี่ยว รอบสอง ฐานทัพ สุขสำราญ ชนะ อี จุนฮยอน (เกาหลีใต้) 6-2, 6-4 ยุทธนา เจริญผล ชนะ กษิดิศ สำเร็จ (วาง 1) 3-3 Ret. (หายใจไม่ทัน)