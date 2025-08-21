ตั้งคณะ กก. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ยกระดับการบริหารจัดการกีฬาอาชีพ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 3/2568 ณ ห้องประชุม CB 307 อาคารรัฐสภา และผ่านระบบทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นายจักรพรรดิ์ คล่องพยาบาล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีฯ, นางสาววนิดา พันธ์สอาด รองปลัดกระทรวงฯ, นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญ ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เช่น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการกีฬา, คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ, รวมถึงคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการกีฬาอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การแจ้งกรณีการยกเลิกการแข่งขันกีฬาเทนนิสอาชีพ รายการไทยแลนด์ โอเพ่น ประจำปี 2568 การพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ในปีงบประมาณ 2569
นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาอาชีพในทุกมิติ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การดูแลสิทธิประโยชน์ของนักกีฬาและบุคลากร ตลอดจนการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขัน เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาอาชีพของไทยให้มีความแข็งแกร่ง มั่นคง และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน