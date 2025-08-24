น้องบัว สุดเจ๋ง! แท็กทีมนักหวดจีนขึ้นแท่นแชมป์หญิงคู่ เจ 300 ที่สหรัฐฯ
“น้องบัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร นักเทนนิสเยาวชนไทย มือ 62 เยาวชนโลก และ จ้าง รุยเอิ้น มือ 18 เยาวชนโลกจากจีน คว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่ ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส รายการระดับเจ300 “เจ300 คอลเลจ พาร์ก” ที่สหรัฐอเมริกา
ผลการแข่งขันเมื่อวันที่ 23 ส.ค.68 ตามเวลาท้องถิ่น เป็นรอบชิงชนะเลิศ หญิงคู่ กมลวรรณ กับ จ้าง รุยเอิ้น เป็นคู่มือวาง 4 ของรายการ ช่วยกันเอาชนะ คู่มือวาง 3 จากจีน เซา ยู่ซาน มือ 33 เยาวชนโลก กับ ซุน ซินหราน มือ 48 เยาวชนโลก 2-1 เซต 7-5, 4-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-5
กมลวรรณ คว้าแชมป์หญิงคู่ เป็นรายการแรกในปีนี้ และเป็นรายการที่ 10 นับตั้งแต่ปี 2021 นอกจากนั้น กมลวรรณ กับ จ้าง รุยเอิ้น ได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกอีกคนละ 56.25 คะแนน