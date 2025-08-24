ธฤตา ผงาดแชมป์หญิงเดี่ยว – แดนไทย คว้าแชมป์ชายคู่ ศึก J30 ที่มัลดีฟส์
ธฤตา หงษ์หยก นักเทนนิสเยาวชนไทย มือ 755 เยาวชนโลก โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่อง คว้าแชมป์หญิงเดี่ยว ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส ระดับ J30 รายการ “ไอทีเอฟ มัลดีฟส์ จูเนียร์ โอเพ่น 2025” ที่มัลดีฟส์
หลังจาก ธฤตา ซึ่งเป็นมือวาง 2 ของรายการ เอาชนะ โช ซึงฮยอน มือ 2,306 เยาวชนโลกชาวเกาหลีใต้ ในรอบชิงชนะเลิศ 2-0 เซต 6-1, 6-4 เมื่อวันที่ 23 ส.ค.68 ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมรับคะแนนสะสม 30 คะแนน
นับเป็นการกวาดแชมป์ของ ธฤตา หลังจาก 1 วันก่อนหน้านี้ เพิ่งจับคู่กับ อารา อาซาล อาซิม นักเทนนิสเจ้าถิ่น มือ 2,296 เยาวชนโลก คว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่ไปครอง
ด้านการแข่งขันประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ แดนไทย ตาก้อง มือ 2,079 เยาวชนโลก จับคู่กับ ชาร์ลี บาซิล มือ 1,321 เยาวชนโลก จากสวิตเซอร์แลนด์ เป็นคู่มือวาง 3 เอาชนะ คู่มือวาง 1 ไดสุเกะ ฮาชิโมโตะ มือ 895 เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น และ อาเหม็ด อิบราฮิม มือ 1,357 เยาวชนโลกจากอียิปต์ 2-0 เซต 6-0, 6-4 คว้าแชมป์ไปครองพร้อมคะแนนสะสม 6.25 คะแนน