พัชรินทร์ ปราบญี่ปุ่นทำสถิติซิวแชมป์ที่ 3 ของปีหนุ่มลูกครึ่งจากเชียงรายได้พระรองหวด G H BANK
การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ รายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 (1) ซึ่งเป็นรายการหญิง ดับเบิลยู 15 และชาย เอ็ม 15 ชิงเงินรางวัลรวม รายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวม 2 รายการ เป็นเงินไทยประมาณ 1,017,300 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม เป็นรอบชิงชนะเลิศ โดย ดร.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ไฮไลท์ประเภทหญิงเดี่่ยว “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช นักหวดวัย 30 ปี ชาวขอนแก่น ดีกรีทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ 2025 และเป็นมือวางอันดับ 3 ของรายการ แข่งขันกับ มิซากิ มัตสึดะ มือวางอันดับ 4 สาวญี่ปุ่นวัย 27 ปี ได้อย่างสนุก สมกับการเป็นคู่ชิงชนะเลิศ โดยเฉพาะในเซตที่สองที่ลงเอยด้วยไทเบรก ก่อนที่ พัชรินทร์จะเป็นฝ่ายเอาชนะได้ทั้งสองเซต ด้วยสกอร์ 6-3 และ 7-6 ไทเบรก 7-4 ในเวลาเกือบ 2 ชั่วโมง
พัชรินทร์ ประกาศศักดาคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวในบ้าน ซึ่งนับเป็นแชมป์ไอทีเอฟอาชีพรายการที่ 3 ของปีนี้ และเป็นแชมป์ที่ 11 นับจากปี ค.ศ.2017 เป็นต้นมา พร้อมกันนี้ยังได้รับเงินรางวัล 2,352 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 79,756 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก 15 คะแนน ในขณะที่ มิซากิ มัตสึดะ ได้รองแชมป์ รับเงินรางวัล 1,470 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 49,847 บาท และ 10 คะแนน
ทางด้านประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ มาร์คุส มาลาซแชค-วูยือ หนุ่มลูกครึ่งไทย-เยอรมัน วัย 21 ปีจากเชียงราย ที่กองเชียร์ไทยเรียกว่า “มังคุด” สุดต้านความแข็งแกร่งของ สิทธารถ ราวัต นักเทนนิสชาวอินเดีย วัย 32 ปี มือวางอันดับ 6 ของรายการ ก่อนพ่ายไป 0-2 เซต 4-6 และ 2-6 ในเวลา 68 นาที
หนุ่มอินเดียได้ครองแชมป์ ซึ่งนับเป็นแชมป์ไอทีเอฟอาชีพรายการที่ 3 พร้อมรับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 73,245 บาท และ 15 คะแนน ในขณะที่ มาร์คุส มาลาซแชค-วูยือ ได้รองแชมป์ไอทีเอฟอาชีพ ซึ่งเป็นครั้งแรก รับเงินรางวัล 1,272 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 43,133 บาท และ 8 คะแนน
หลังจบการแข่งขัน ดร.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่และป้ายเงินรางวัล โดยมี นายอมร ดวงปิ่นคำ ผู้ตัดสินชี้ขาดระดับนานาชาติ ระดับเหรียญเงิน ของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมด้วย
สำหรับศึกเทนนิสอาชีพนานาชาติ ในสัปดาห์ที่ 2 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม จะจัดในชื่อรายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 (2) จัดโดย สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน แข่งขันรอบเมนดรอว์ระหว่างวันที่ 25-31 ส.ค. 2568