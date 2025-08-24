ยิมนาสติกฟิลิปปินส์-อินโดฯ ขอฝึกไทย หวังล้วงตับแย่งทองซีเกมส์
ความเคลื่อนไหวของนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย ชุดเตรียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ในระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ณ ยิมเนเซี่ยม ศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์รังสิต ซึ่งขณะนี้ ทั้งยิมนาสติกศิลป์ชาย-หญิง, ยิมนาสติกลีลา และ ยิมนาสติกแอโรบิก ยังคงได้ทำการฝึกซ้อมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขัน (สโมสรจินตนา) ในซอยเพชรเกษม 81 ภายใต้การควบคุมของโค้ชชาวไทย และ โค้ชต่างประเทศ
น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย และ ประธานสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งอาเซียน เปิดเผยว่า จากการรายงานของ ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี ผู้จัดการทีมยืนยันว่า นักกีฬาทั้ง 3 ประเภท เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย ทุกคนต่างขยันฝึกซ้อมแข่งกับตัวเองทั้งเช้าและเย็น เพื่อทำคะแนนให้ดีขึ้นเป็นลำดับ ก่อนจะประกาศรายชื่อนักกีฬาซีเกมส์ในวันที่ 30 สิงหาคม เพื่อส่งให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และ ประธานมนตรีซีเกมส์ไทย ตามกำหนดภายในวันที่ 1 กันยายน 2568 ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่จะเป็นชุดที่ทำผลงานได้ดีในระดับนานาชาติ ผสมกับดาวรุ่งบางคนที่ทำคะแนนเบียดรุ่นพี่ขึ้นอย่างน่าพอใจ แต่ทั้งนี้ต้องรอตัดสินใจจนถึงนาทีสุดท้าย
ทางด้าน ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี ให้การยืนยันว่า ยิมศิลป์ชาย “บีม” ฑิฆัมพร สุรินทรทะ , ยิมลีลา “ปอปอ” พิยดา พีรมธุกร การซ้อมดีขึ้นเป็นลำดับ ส่วนที่เหลือความสามารถใกล้เคียงกันมาก ส่วนยิมนาสติกแอโรบิก “ชวิศา อินทกุล” กับ ชนกพล เจียมสุขใจ น่าจะเป็นกำลังหลัก และ ประเภทกรุ๊ปอาจจะมีการเบียดกันจนถึงนาทีสุดท้าย โดยจะมีการคัดเลือกอีกครั้งในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม เพื่อประเมินหาคนดีที่สุด ซึ่งยังคงยึดหลักกฏเกณฑ์ การคัดเลือกปราศจากความสนิทส่วนตัว สมาคมฯไม่มีผลประโยชน์กับนักกีฬาจึงไม่จำเป็นต้องมีเด็กเส้น แต่จะเน้นเรื่องความสามารถ ความแข็งแกร่ง และ ใจเกินร้อย เป็นที่ตั้ง ใครดีกว่าคนนั้นคือนักกีฬาทีมชาติไทย เพราะชื่อเสียงของประเทศชาติต้องมาอันดับแรก
นอกจากนี้ คู่แข่งในซีเกมส์ ทั้ง อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ ได้ยื่นความจำนงค์ขอเดินทางมาเก็บตัวซ้อมที่ประเทศไทย เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม ตั้งแต่กลางเดือน พฤศจิกายน และอยู่ยาวจนถึงจบการแข่งขันซีเกมส์ โดยคาดว่าอาจจะเป็นเพราะต้องการรู้ความคืบหน้าของนักกีฬาไทย แต่ในเวลาเดียวกันก็ทำให้เราได้เห็นการพัฒนาของ อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ ที่ไปเก็บตัวซ้อมต่างประเทศอย่างยาวนาน มีการพัฒนาขนาดไหนเช่นเดียวกัน ทำให้เป็นการรู้เขา-รู้เรา น่าจะเป็นผลดีต่อทุกคน
อย่างไรก็ตามการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ ในส่วนของกีฬายิมนาสติกมีชิงทั้งสิ้น 16 เหรียญทอง สมาคมตั้งความหวังอย่างน้อย 5 เหรียญทอง