ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมกับ มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ เตรียมเปิดตัวยิ่งใหญ่ BTU Dentistry เสริมความมั่นใจ ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด
ม.กรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เตรียมเปิดตัว “BTU Dentistry” ยาสีฟันนวัตกรรมใหม่จากหญ้าแฝก 26 ส.ค.นี้ เผย เป็นผลงานการวิจัย โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มกธ. ร่วมกับ มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้คอนเซปต์ “เพิ่มความมั่นใจ สู่ความสำเร็จ” เหล่านักกีฬาทีมชาติไทยชื่อดัง รวมทั้งดารา ศิลปิน และอินฟลูเอนเซอร์ ร่วมงานคับคั่ง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เตรียมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ยาสีฟัน “BTU Dentistry” ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 13.00 ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธาน
สำหรับ “BTU Dentistry” จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ “เพิ่มความมั่นใจ สู่ความสำเร็จ” คิดค้นและวิจัย โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับ มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งใช้หญ้าแฝก ที่ผ่านการรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นสารสกัดจากหญ้าแฝก ช่วยลดอาการเหงือกอักเสบ ดูแลสุขภาพเหงือกและฟัน พร้อมฟลูออไรด์ 1450 ppm พร้อมช่วยป้องกันฟันผุได้อีกด้วย
งานนี้ได้รับเกียรติจาก “สส.ดร๊าฟ” รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, อาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี, คุณวรวุฒิ กุลแก้ว กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์, รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มกธ.และผู้บริหารของคณะทันตแพทย์ พร้อมด้วย เหล่าศิลปินดารา รวมทั้งเซเลป, อินฟูเอนเซอร์ชื่อดัง รวมทั้ง “บิว” ภูริพล บุญสอน นักกรีฑาหนุ่มขวัญใจชาวไทย และ “น้องดรีม” มิญชญา เลไธสง นักกรีฑาสาวทีมชาติไทย ร่วมงานคับคั่ง
ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาเพื่อแบ่งปันความรู้ในหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับ “นวัตกรรมในการดูแลช่องปาก” และที่พลาดไม่ได้สำหรับไฮไลท์ภายในงานเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ BTU Dentistry ครั้งแรก พร้อมทั้ง Exclusive Talk จากทีมวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและของที่ระลึกพิเศษอีกมากมาย.