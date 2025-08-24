ธุรกิจ-ณัฐกฤต สองนักปั่นไทยสร้างชื่อได้รางวัลยอดเยี่ยมจากศูนย์ฝึกสองล้อโลก
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้รับเชิญจากสหพันธ์จักรยานประเทศเกาหลีใต้ ให้ส่งผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเข้ารับการอบรมจักรยานประเภทลู่ หลักสูตร “2025 Track & Para Camp of WORLD CYCLING CENTER-KOREA” ระหว่างวันที่ 9-22 สิงหาคม ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก ประเทศเกาหลีใต้ (WCC-KOREA) สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้พิจารณาส่ง ร.ต.อ.ธุรกิจ บุญรัตนธนากร และ นายณัฐกฤต แก้วน้อย นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดย ร.ต.อ.ธุรกิจเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน ส่วนนายณัฐกฤตเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักกีฬา
พล.อ.เดชา กล่าวว่า ล่าสุดได้รับรายงานมาว่าทางศูนย์ฝึกจักรยานโลก ประเทศเกาหลีใต้ ได้มอบเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมให้แก่ ร.ต.อ.ธุรกิจ และมอบเกียรติบัตรนักกีฬายอดเยี่ยมให้แก่ นายณัฐกฤต จากบรรดาผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 16 คน เป็นผู้ฝึกสอน 7 คน และนักกีฬา 9 คน จาก 6 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, เติร์กเมนิสถาน, อินเดีย และไทย แสดงให้เห็นว่านักกีฬาจักรยานของไทยว่ามีศักยภาพสูงไม่แพ้ชาติอื่น ๆ ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านความเป็นเลิศของนักกีฬา ด้านการพัฒนาผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และช่างซ่อมจักรยาน ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาบุคลากรกีฬา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ทุกประการ
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า สำหรับศูนย์ฝึกจักรยานโลก ประเทศเกาหลีใต้ มี มร.เอ็ดเวิดร์ด ซุง วู ปาร์ค เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และก็ยังเป็นผู้ตัดสินนานาชาติด้วย โดยเคยมาทำหน้าที่ผู้ตัดสินรายการระดับนานาชาติที่ประเทศไทยหลายครั้ง มร.เอ็ดเวิดร์ด ซุง วู ปาร์ค ได้ชื่นชม ร.ต.อ.ธุรกิจว่ามีความพยายามในการใฝ่หาความรู้อย่างมาก ซึ่งการอบรมดังกล่าวทางศูนย์ฝึกจักรยานโลกได้จัดหลักสูตรโค้ชชิ่ง UCI ระดับ 2 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบรับรอง UCI ระดับ 2 ตอนนี้ ร.ต.อ.ธุรกิจก็ได้มาแล้ว และในอนาคตหาก ร.ต.อ.ธุรกิจเลิกเป็นนักกีฬา สมาคมฯ ก็จะผลักดันให้ก้าวไปเป็นผู้ฝึกสอนอย่างเต็มตัว พร้อมทั้งสนับสนุนให้ไปเรียนหลักสูตรผู้ฝึกสอนจักรยานระดับสูง Level 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ต่อไป
“เสธ.หมึก” กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของณัฐกฤต นอกจากเข้ารับการอบรมแล้วยังได้เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Yangyang Track Cup ซึ่งมีการลงทะเบียนในระดับ UCI C2 โดย มร.เอ็ดเวิดร์ด ซุง วู ปาร์ค บอกว่าณัฐกฤตเป็นนักกีฬาที่ดีมาก มีความตั้งใจสูงและมีพฤติกรรมที่ดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ทั้ง ร.ต.อ.ธุรกิจ และณัฐกฤตยังมีอุปสรรคในเรื่องภาษาอังกฤษอยู่บ้าง แต่ทั้งสองคนก็สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และตั้งใจใฝ่หาความรู้อย่างเต็มที่ นับเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้ฝึกสอนและนักกีฬาชาติจากอื่น ๆ จนได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมและนักกีฬายอดเยี่ยมไปครอง